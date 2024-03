‘Brasil, estou chegando’: Mariah Carey comemora anúncio de show no Rock in Rio

Mariah se apresentará no palco Sunset, no último dia do Rock In Rio, e foi anunciada na noite de segunda-feira, 18, junto de Cindy Lauper, como atração para o festival. Confira os artistas confirmados no Rock in Rio 2024.

Em 2016, Mariah iria trazer a turnê The Sweet Sweet Fantasy para o Brasil, mas cancelou as apresentações depois de desentendimentos entre produtores locais. Seu último show foi em 2010, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.