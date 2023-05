Casa Bona de Música reabre para shows, agora no bairro do Sumaré

Os proprietários Manuela Fagundes e Kike Moraes no novo palco do Bona Foto: Tiago Queiroz

Quem for assistir a um show a partir desta quarta-feira, 3, no novo endereço da Casa Bona de Música, no bairro do Sumaré, talvez não saiba que no lugar onde agora estão instalados o palco e a plateia funcionava, até meados do ano passado, uma oficina mecânica.

Com um projeto assinado pelo arquiteto Fabio Marins, o mesmo que configurou o antigo endereço – em Pinheiros, onde a casa funcionou até o final de 2022 –, o espaço ganhou um mezanino com mesinhas a partir do qual é possível enxergar, com conforto, o novo palco lá embaixo. Na plateia térrea, um espaço versátil para shows com mesas e cadeiras ou de pista.

As paredes são de tijolos aparentes. Em uma das laterais, duas janelas antigas – tudo o que sobrou da demolição do imóvel que abrigava o Bona desde 2017. O local foi vendido para dar espaço a um empreendimento imobiliário, como tantos que estão sendo erguidos em Pinheiros.

LUGAR PACATO. Os proprietários da casa, Manuela Fagundes, Kike Moraes e e Gustavo Luveira acharam o novo imóvel (na verdade, são três) por puro acaso, em uma pacata rua do Sumaré. Um deles era um restaurante por quilo muito frequentado por artistas e funcionários que trabalhavam ali perto, na antiga MTV, virou a entrada principal do novo Bona. Uma segunda casa vai abrigar escritório, camarim e cozinha. Um bar dividido em três decks vai atender mesmo clientes quem não queiram entrar para o espaço de shows.

Ampliar a capacidade era quase uma obsessão de Manuela. Os 90 lugares do antigo espaço, para ela, eram insuficientes. Com a mudança de endereço, a casa contará com 120 – ou 200, se o show for de pista.

Continua após a publicidade

“Com isso, podem se apresentar tanto artistas maiores, que querem fazer mais shows intimistas, como artistas menores que enchem 120, mas não encheriam 500 ou 600, garante a empresária.

Na nova configuração, o Bona se iguala, por exemplo, à Casa de Francisca, casa de shows e restaurante que funciona dentro do Palacete Teresa, na rua Quintino Bocaiuva, na região central da cidade.

PROGRAMAÇÃO. Para o mês de reabertura, o Bona programou atrações que flertam com a chamada nova MPB. São os casos de Chico Chico – o show dele, que será em formato pista, no dia 5 de maio, já está com ingressos esgotados, e de Jota.Pê, artista que, em breve, lançará seu primeiro trabalho solo. Ele cantará na casa acompanhado por Xênia de França e Pedro Altério, no dia 6.

O músico Jota.pê. Ingressos esgotados para o show de maio. Foto: Bruno Silva

A casa também se abrirá a outras gerações. No dia 3 de junho, por exemplo, quem se apresenta por lá é a cantora Alaíde Costa, de 87 anos. A vanguarda paulistana estará representada por nomes como Mário Manga, presença já tradicional na casa, também atração do mês de maio. Ná Ozetti cantará no mês de julho. Cida Moreira é outra artista que está nos planos do Bona.

“Entendi que o Bona trabalha com as novas gerações da MPB, artistas que estão começando a aparecer, mas também me preocupo em sustentar essa diversidade geracional. Somos uma casa da canção”, diz Manuela, responsável pela curadoria.