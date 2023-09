Chitãozinho e Xororó reagem a homenagem de Bruno Mars no The Town; veja vídeo

Chitãozinho e Xororó reagiram ao momento em que Bruno Mars tocou Evidências no The Town. A dupla sertaneja publicou um vídeo do momento nas redes sociais neste domingo, 3.

Durante o festival, o tecladista de Mars, John Fossitt, tocou a canção de sucesso dos sertanejos no piano enquanto a plateia cantava. No Instagram, os artistas agradeceram a homenagem:

“Ficou lindo demais”, escreveu o perfil da dupla nas redes sociais. O trecho do momento também foi repostado nos stories dos dois.

No seu primeiro show no The Town, Bruno Mars ainda cantou sucessos como Talking to the Moon, Nothin’on you, Leave The Door Open e mais. Veja como foi a apresentação do artista aqui.

Em comunicado enviado à imprensa, a dupla revelou que foi surpreendida pela homenagem.“Eu estava assistindo na hora, fiquei muito surpreso (...) Eu ainda não tinha visto um show inteiro do Bruno Mars e aproveitei a folga para acompanhar. Foi um show de encher os olhos, ele é um grande artista, tem uma banda muito competente, foi um grande espetáculo”, relata Chitãozinho.

“Eu estava dormindo e acordei com a Noely me mostrando a repercussão. Comecei a acompanhar agora de manhã. Fomos surpreendidos, fiquei emocionado. O Bruno Mars tem uma história musical muito forte, ele vem de uma família musical também, vimos um cuidado e uma atenção técnica muito especial e foi emocionante!”, completa Xororó.