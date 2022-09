Coala Festival reúne Gil, Gal e Bethânia em celebração da música brasileira neste fim de semana

O Rock in Rio mal acabou e já tem festival pronto para acontecer neste fim de semana: o Coala Festival. Nestas sexta, 15, sábado, 16, e domingo, 17, o Memorial da América Latina recebe uma série de shows celebrando a música brasileira. As apresentações incluem artistas como Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Djavan.

Maria Bethânia é uma das atrações principais do Coala Festival. Foto: Rafael Strabelli

Em 2022, o festival volta ao formato presencial, que não acontece desde 2019, quando teve shows de Baiana System e Ney Matogrosso no line-up, como headliners. Em 2020, o festival teve formato virtual e não aconteceu no ano passado. Este ano, o Coala ganhou mais um dia de evento, começando sexta - antes acontecia apenas sábado e domingo.

O que saber antes de ir ao Coala Festival

O que mudou?

O Coala Festival cresceu. Ao contrário de 2019, última vez que aconteceu presencialmente, o festival passou a ter três dias de festa, começando sexta-feira e indo até domingo. Além disso vai ocupar um espaço maior no Memorial da América Latina e vai contar com uma tenda de música eletrônica.

Quem vai tocar?

Os três dias de festival vão contar com 36 shows e apresentações de DJs, que incluem artistas como Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Djavan.

Na sexta-feira tocam Djavan, Mayra Andrade, Gilberto Gil, Liniker e Tasha & Tracie.

No sábado tocam Gal Costa com participação de Rubel e Tim Bernardes, Alceu Valença, Ana Frango Elétrico, Bala Desejo, BK e Rachel Reis.

No domingo é a vez de subirem ao palco Maria Bethânia, Black Alien, Marina Sena, Rodrigo Amarante, Chico Chico com Juliana Linhares e Nego Bala.

Que horas abrem os portões

No primeiro dia do festival os portões serão abertos às 14h, enquanto no fim de semana, abrem às 11h. A música no espaço acontece já na abertura.

Como chegar?

O festival acontece no Memorial da América Latina e a melhor forma de chegar ao local é pela Estacão Palmeiras-Barra Funda, que tem metrô, trem e linhas de ônibus.

Como comprar ingresso?

Apesar das vendas terem se esgotado, o festival abriu um novo lote de ingressos, que podem ser adquiridos clicando aqui. Apenas o passaporte para todos os dias está esgotado. As entradas custam entre R$ 150 e R$ 540.