Fãs usam IA para fazer montagem da banda Jonas Brothers de cueca em show

Uma foto dos irmãos Kevin, Joe e Nick, do grupo Jonas Brothers, virou assunto nas redes sociais. Fãs transformaram, com a ajuda de inteligência artificial, o figurino dos cantores. Originalmente vestindo calças, bermudas e camisas, os irmãos estão agora representados no palco usando cuecas.

Na montagem, os cantores aparecem usando modelos Jockstrap, cuecas inspiradas em itens de prática esportiva. Esse estilo, no entanto, foge totalmente do proposto pelos irmãos, que priorizam um estilo casual.

Jonas Brothers mantém, originalmente, estilo casual Foto: Chris Haston/NBC

Embora se trate de uma imagem fictícia, a montagem agradou aos fãs que se mostraram entusiasmados com o resultado peculiar.

Jonas Brothers foi formada em 2005 e se popularizou a partir de aparições dos integrantes nos programas da Disney Channel. Após anos envolvidos em projetos separados, os irmãos anunciaram o retorno do grupo em 2019.