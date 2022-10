Disco póstumo de inéditas de Nelson Freire e outros álbuns clássicos para ouvir agora, segundo o NYT

Publicidade

Críticos do The New York Times fizeram uma lista com 5 discos para serem ouvidos já e incluíram um de Nelson Freire: Memories: The Unreleased Recordings, 1970-2019. O álbum, que reúne gravações inéditas em disco, está sendo lançado agora para homenagear o maior pianista brasileiro, morto há um ano, em 1º de novembro de 2021.

“O pianista brasileiro Nelson Freire era um desses artistas cujo perfil no meio musical era inversamente proporcional à sua posição entre os colegas músicos”, escreveu David Weininger, que indicou o disco e citou Ivan Davis que disse, certa vez, que “toda pessoa que sabe alguma coisa sobre piano não consegue entender por que ele não é um nome familiar”.

Nelson Freire morreu em 2021 Foto: Vitor Salgado

“Palavras como calor, refinamento, elegância se ligavam quase inelutavelmente à sua forma de tocar, que tinha perspicácia, excelente técnica e um toque quase magicamente belo. Dois lados diferentes de sua personalidade estão expostos nesta coleção póstuma montada por Dominic Fyfe, produtor musical de Freire na Decca”, escreve.

Quatro concertos de apresentações de rádio nos anos 1970 e 1980, ele continua, mostram um calor e uma impulsividade nem sempre presentes mais tarde. “Há alguma agudeza em sua execução no Primeiro Concerto para Piano de Bartók - uma peça ausente de sua discografia - bem como acompanhamento bem adaptado do maestro Michael Gielen.”

Ele comenta, ainda, que as sete peças solo nos devolvem ao piano sensível e matizado conhecido das duas últimas décadas de sua carreira. “Um arranjo da Dança dos Espíritos Abençoados, de Orfeu e Eurídice, de Glück – o bis de Freire – abre esta coleção; uma leitura silenciosa e devastadora do Intermezzo em lá de Brahms (Op. 118, nº 2) o encerra, uma lembrança pungente do que perdemos.”

Memories: The Unreleased Recordings, 1970-2019 pode ser ouvido no Spotify e YouTube.

