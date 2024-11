Festival Popload 2025: Norah Jones é a primeira atração anunciada; veja mais detalhes

Norah Jones retorna ao Brasil após seis anos de sua última passagem pelo País. Foto: Vivian Wang/Divulgação

A cantora, compositora e pianista americana Norah Jones é a primeira atração confirmada para o Popload Festival, que acontece em 31 de maio de 2025, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os demais nomes do line-up ainda não foram divulgados.

A data marca o retorno do festival, cuja última edição aconteceu em 2022. Também será a volta de Norah Jones ao Brasil, seis anos depois da passagem de sua turnê por aqui. Ela agora apresenta o álbum Visions, lançado em março.

PUBLICIDADE A venda de ingressos do lote promocional, com preço especial, teve início nesta terça-feira, 26. É possível parcelar em até seis vezes sem juros. Já a venda geral começa na próxima terça, 3 de dezembro, a partir das 12h, pelo site da Tickets For Fun. Também é possível comprar os ingressos sem taxas na bilheteria física, que fica no Teatro Renault, em São Paulo (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República).