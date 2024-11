Stray Kids, sucesso do k-pop, vem ao Brasil em 2025; veja datas dos shows e como comprar

O Stray Kids passou pela Austrália e países da Ásia neste ano com a turnê, e agora anuncia mais de 20 shows em estádios ao redor do mundo, no ano que vem. Além do Brasil, há datas na América Latina, América do Norte e Europa. No País, a turnê é apresentada pelo Santander e tem realização da Live Nation Brasil.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander de algumas categorias específicas será aberta na próxima segunda-feira, 25, a partir das 10h. A pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 26. A venda geral será a partir do dia 27, quarta-feira.