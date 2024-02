Grammy 2024: brasileiros não conseguem prêmio, mas Astrud Gilberto é lembrada

Todos disputavam na categoria de melhor álbum de jazz latino. Quem se saiu melhor foi a dupla formada por Miguel Zenón, de Porto Rico, e Luis Perdomo, da Venezuela, por seu trabalho em El Arte Del Bolero Vol. 2. Luciana e o Trio concorreram com Cometa, Ivan Lins com My Heart Speaks, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Tbilisi (Geórgia) e Eliane com Quietude. O norte-americano Bobby Sanabria completava a lista com Vox Humana.

Outra menção ao Brasil surgiu durante o In Memoriam, com homenagem a artistas que morreram ao longo do último ano, quando Astrud Gilberto foi lembrada. Sua voz foi premiada com o Grammy de melhor gravação em 1965, por The Girl from Ipanema. Ela também concorreu como melhor cantora na ocasião, mas ofi derrotada por Barbra Streisand. Astrud morreu em 5 de junho de 2023, aos 83 anos.