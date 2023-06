Morre aos 83 anos Astrud Gilberto, a voz de ‘Garota de Ipanema’ em inglês

Astrud Evangelina Weinert, mais conhecida como Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos, na noite de segunda-feira, 5. Em 1965, a cantora se tornou a primeira mulher brasileira indicada ao Grammy Awards e venceu na categoria de Música do Ano, por Garota de Ipanema, com o saxofonista Stan Getz, na versão em inglês. Natural de Salvador, Bahia, a artista, que se tornou um dos maiores nomes da bossa nova, casou-se em 1959 com João Gilberto, com quem teve um filho, João Marcelo Gilberto.

O escritor Jorge Amado (esquerda) é padrinho de casamento de João Gilberto e Astrud, no cartório de Aníbal Machado (direita), em Copacabana, em 1959 Foto: Zelia Gattai/Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

A notícia foi compartilhada pela mulher de João Marcelo, Adriana Magalhães Hoineff, através de uma publicação no Facebook, feita pela neta, Sofia Gilberto.

“Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela e hoje está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de Garota de Ipanema e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa”, diz o texto.