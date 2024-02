‘Oppenheimer’ e ‘Barbie’ têm trilhas sonoras premiadas no Grammy 2024

Já Barbie venceu na categoria de melhor compilação de trilha sonora para mídia visual e na categoria de melhor música escrita para mídia visual, com What Was I Made For?, de Billie Eilish, venceu.

Nesta última, também concorriam, pelo filme, as músicas Barbie World, Dance The Night e I’m Just Ken. Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Forever, da cantora Rihanna, fechava a lista.