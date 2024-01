Há 30 anos, Gal Costa lotava o Vale do Anhangabaú em show no aniversário de São Paulo; veja como foi

Nesta quinta-feira, 25, dia do aniversário de São Paulo, a cidade recebeu shows de nomes como Baby do Brasil, Tati Quebra-Barraco, Lexa e Naiara Azevedo.

Gal Costa fez show no aniversário de São Paulo em 1994 Foto: Reprodução/ TV Globo

Porém, em 1994, quem reinou absoluta na cidade foi a cantora baiana Gal Costa (1945-2022), em um show apresentado no Vale do Anhangabaú, um dos pontos turísticos da cidade. Na época, a capital paulista comemorava 440 anos. O show, que teve quase duas horas de duração, foi transmitido ao vivo pela TV Globo dentro do programa musical Som Brasil, com direito a tomadas áreas feitas por um helicóptero que mostrava o quando o Vale estava cheio de gente.

A apresentação foi aberta com uma versão instrumental de Sampa, canção de Caetano Veloso que fala sobre o cruzamento das avenidas Ipiranga e São João. Uma das apresentadoras foi a atriz Carolina Ferraz.

A primeira música apresentada por Gal foi Meu Nome é Gal. A cantora surgiu aos poucos no palco, por meio de um elevador. Ao longo do show, Gal cantou músicas como Meu Bem, Meu Mal, Luz do Sol, Força Estranha, Baby, Lavagem do Bonfim, e, pela primeira vez, Sampa.

Gal também recebeu convidados como Chico Buarque, com quem cantou Folhetim e Biscate; Rita Lee, com quem dividiu o rock Bem Me Quer; Gilberto Gil, quando Rita voltou ao palco para se juntar com eles em Palco; Djavan e, juntos, cantaram Azul e Nuvem Negra; e Jorge Ben Jor, com quem cantou Que Pena e Eu Vou Lhe Avisar.

Gal, que à época apresentava o espetáculo O Sorriso do Gato de Alice, também recebeu no palco os grupos Olodum e Os Demônios da Garoa. Para encerrar, Gal cantou o hit Brasil.

Assista à apresentação completa: