Guilherme Arantes: ‘Tem muita mentira na MPB’

O cantor, compositor e hitmaker Guilherme Arantes, que se apresenta neste sábado, 2, em São Paulo, disse em sua conta no Facebook que “tem muita mentira na MPB”. Arantes respondeu a um seguidor que confirmou uma afirmação que ele fez em um post em que homenageou a cantora Claudette Soares, uma das musas da bossa nova.

O cantor e compositor Guilherme Arantes coleciona hits dentro da música brasileira Foto: JF Diorio/Estadão

Arantes começou o post elogiando a performance de Claudette na gravação da música O Tempo, de Reginaldo Bessa, lançada por ela nos anos 1970. O cantor escreveu que essa canção foi uma das grandes influências em sua história. “Uma beleza inacreditável”, disse Arantes sobre a balada.

Nos comentários do post, um seguidor de Arantes disse que o viu tocar essa canção em um show em 1978, em um piano de cauda. “Infelizmente não tínhamos celular na época. Histórico”, resumiu o fã.

Arantes, então, respondeu: “Tá vendo? Testemunha de que não é papo furado para a lacração usual da MPB! Tem muita mentira na MPB! Muito protagonismo fake. O fato é que a história nos resgatará!”, disse.

Arantes também afirmou no post inicial que acabou de compor uma canção inédita para Claudette, que deve ser gravada em um disco da cantora que está em fase de produção.

“Em breve, o mundo poderá saborear o produtor dessa história. Uma nova canção que fiz para ela (Claudette), que espero estar à altura de tudo o que eu sempre senti através de sua voz”, escreveu.

Arantes costuma usar suas redes sociais para se comunicar com seus fãs. Recentemente, ele, que completou 70 anos, fez um desabafo sobre a cobrança por seu visual, e criticou uma pergunta – “tóxica”, segundo ele –que a apresentadora Anne Lottermann lhe fez durante sua participação no extinto Programa do Faustão, na Band TV, em abril de 2022.

“Fui fazer o Fausto Silva e a Anne Lottermann me perguntou se eu sentia saudades da cabeleira, da minha juventude. Sei que foi uma pergunta inocente e burrinha, coitadinha, porque eu lhe respondi na lata. Fiquei surpreso com a pergunta ‘na lata’. As pessoas na TV têm que ser lindas. Isso é inquestionável”, escreveu.

“Tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV.”