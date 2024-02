‘Hotel California’: entenda por que os manuscritos do álbum estão no centro de um julgamento em NY

O conteúdo era “fruto do nosso trabalho, as bobagens que escrevemos” antes de chegarmos à obra final, que foi o sucesso mundial Hotel Califórnia, declarou o fundador, cantor e baterista do Eagles, que faz uma turnê mundial de despedida.

“Não era para ser visto”, acrescentou o músico, de 76 anos. Em frente a ele, no banco dos réus, estão três colecionadores: Craig Inciardi e Edward Kosinski, que estão sendo julgados por posse criminosa de bens roubados; e Glenn Horowitz, por tentativa. Todos afirmam que adquiriram as páginas legalmente.