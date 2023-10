Ivete Sangalo posta vídeo de ensaio com Rod Stewart; saiba quais músicas eles cantarão juntos

A cantora Ivete Sangalo divulgou um vídeo em sua conta no Instagram que mostra seu encontro com o cantor e compositor inglês Rod Stewart neste sábado, 30. Os dois ensaiaram para a apresentação que farão nesta noite no Allianz Parque, em São Paulo.

No vídeo, é possível ver Ivete entrando no palco em que Stewart e sua banda estão ensaiando. Os dois caminham de braços dados para a frente do palco. Ivete cumprimenta os músicos e diz que a violinista é filha de uma baiana que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Ele é muito incrível. Uma energia maravilhosa”, diz Ivete sobre o cantor.

Rod Stewart e Ivete Sangalo. Foto: Fabio Motta/Estadão e Stella Carvalho/HBO Foto: Fabio Motta/Estadão e Stella Carvalho/HBO

Ivete vai abrir o show, às 19h15. Stewart subirá ao palco em seguida. A apresentação faz parte do projeto Legends In Concert, que quer reunir algumas das maiores estrelas da música mundial em encontros inéditos.

Ivete e Stewart devem cantar duas músicas juntos - as músicas escolhidas para o dueto foram Sailing, do disco Atlantic Crossing (1975), e Da Ya Think I’m Sexy, do álbum Blondes Have More Fun (1978).

Sozinha, Ivete vai cantar seus grandes sucessos de carreira, como Poeira, Eva, Beleza Rara e Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, além das novas Rua da Saudade e Se Saia.