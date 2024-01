Morre Rui Motta, baterista que integrou Os Mutantes e tocou com Ney Matogrosso, aos 72 anos

O baterista Rui Motta, conhecido por ter integrado a banda Os Mutantes na fase pós-tropicalista, morreu aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram nesta quinta-feira, 18. A causa da morte não foi divulgada.

Rui Motta, baterista que integrou Os Mutantes, morre aos 72 anos. Foto: @ruimotta_oficial via Instagram

Natural de Niterói, Rui esteve envolvido ativamente com movimentos do rock nacional da década de 1960. Além dos Mutantes, ele já havia tocado com nomes como Ney Matogrosso, Zé Ramalho e Erasmo Carlos. O músico integrou a banda entre 1973 e 1978.