Onde foi o encontro de Lula, Janja, Chico Buarque, Maria Bethânia e mais? Saiba bastidores

Aproveitando a passagem do presidente Lula pelo Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 6, o cantor e compositor Chico Buarque e sua mulher, a jurista Carol Proner, promoveram um jantar.

O encontro foi um pedido de Lula, que queria estar com a geração da música brasileira contemporânea de Chico.

Foi um oportunidade para a cantora Maria Bethânia conhecer Lula pessoalmente. Bethânia raramente aceita convites sociais.

Chico, Bethânia, Lula e Caetano em encontro Foto: Reprpdução/ Instagram @mariabethaniaoficial

O jantar ocorreu na casa de Chico, no bairro do Leblon, na zona sul carioca. Estiveram presentes no encontro, a primeira-dama, a socióloga Janja da Silva, o cantor e compositor Caetano Veloso, a empresária Paula Lavigne, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente uruguaio José Mujica e o ex-presidente colombiano Ernesto Samper, entre outros.

Lula e Maria Bethânia finalmente se conheceram pessoalmente Foto: Reprodução/ Instagram @mariabethaniaoficial

O encontro na casa de Chico Buarque e Carol Proner reuniu nomes como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Pepe Mujica Foto: Reprodução/ Instagram @mariabethaniaoficial

Continua após a publicidade

O encontro não estava na agenda oficial do presidente Lula. As fotos foram postadas no Instragram pelo perfil oficial de Bethânia e pela empresária Paula Lavigne, que contou que aproveitou para tietar Mujica.

A empresária Paula Lavigne (esq.) com Pepe Mujica e Carol Proner Foto: Reprodução/ Instagram @paulala

Interlocutores ouvidos pelo Estadão disseram que a noite foi “bastante agradável”. Uma ausência sentida nesse ‘Estado-Maior da MPB’ foi a do cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura no governo Lula, que está viajando, e Milton Nascimento, que não compareceu.