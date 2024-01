Rapper 50 Cent é processado por apresentadora atingida na cabeça por microfone durante show

Após o incidente, o advogado do rapper pontuou que o ocorrido não foi intencional. “Meu cliente Curtis [Curtis James Jackson III, nome do cantor] nunca acertaria ninguém intencionalmente com um microfone”, declarou.

Bryhana relata que o artista arremessou o microfone, que atingiu seu rosto e pulso esquerdo, após perceber que o equipamento não estava funcionando. Logo depois do ocorrido, a mulher foi levada ao pronto-socorro com tonturas, dores de cabeça, sensibilidade à luz e ao som e náuseas.