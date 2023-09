Rapper finge passar mal durante show no The Town e assusta fãs; veja vídeo

O paulista Veigh, de 22 anos, fez uma performance inesperada no palco do The Town neste domingo, 3. Durante sua apresentação no palco Factory, que não foi televisionada, o rapper fingiu desmaiar – e encenou toda a sua recuperação.

O cantor entoava os versos de sua música Engana Dizendo Que Ama, até que parou, ofegante, e começou a se abaixar. Em seguida, ele acenou para sua equipe, que o carregou para fora do palco. Imediatamente, o público se assustou.

Nesse momento, o telão mostrou uma ambulância e Veigh voltou em uma maca, simulando uma ressuscitação. Nisso, o artista se levantou e voltou a cantar, para um público extasiado.

No registro, uma fã “xingou” a cena. “Isso não se faz, achei que ele estava morrendo”, disse. Apesar disso, diversos internautas se divertiram com a encenação. “Gênio do marketing”, comentou um usuário do Twitter.