Rock in Rio anuncia Shawn Mendes e Charlie Puth como atrações do Palco Mundo

O Rock in Rio anunciou na noite desta quinta-feira, 7, que o cantor canadense Shawn Mendes será a principal atração do Palco Mundo no último dia do festival, em 22 de setembro. Será o show de retorno do artista depois de dois anos afastados dos palcos (leia mais sobre Mendes logo abaixo).

O cantor Shawn Mendes em show no Rock in Rio no ano de 2017 Foto: Fabio Motta/Estadão

O festival ainda bateu o martelo sobre a data de apresentação do já anunciado cantor americano Ne-Yo. Será também no dia 22, no mesmo palco em que Mendes se apresentará.

Outra novidade é a presença do também americano Charlie Puth, que se apresentará no Palco Mundo no dia 19 de setembro, na mesma data de Ed Sheeran, Joss Stone e Jão. Em 2019, Puth esteve no Rock in Rio e foi uma das atrações do Palco Sunset.

O cantor Charile Puth se apresentou no festival em 2019 Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE No Dia Delas, em 20 de setembro, com line-up 100 % feminino, a atração confirmada nesta quinta-feira é a cantora baiana Luedji Luna que convida Xênia França e Tassia Reis. Elas se apresentarão no Palco Sunset. Neste ano, o Rock in Rio ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A produção do evento espera receber um público de 700 mil pessoas nesta edição. Outros atrações confirmadas até o momento são Travis Scott, One Republic, Ed Sheeran, Joss Stone, Katy Perry, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo, Jão, Gloria Groove, Iza, entre outros.

Os ingressos, que já estão à venda, custam R$ 795 na modalidade inteira.

A cantora Luedji Luna Foto: Taba Benedicto/Estadão

Shawn Mendes se apresentou no Rock in Rio em 2017

Canadense de 25 anos, Shawn Mendes começou a fazer sucesso ainda adolescente, quando postava vídeos cantando no aplicativo Vine. A popularidade digital chamou a atenção de gravadoras e, aos 16 anos, o cantor lançou seu primeiro álbum de estúdio, Handwritten, de 2015. O disco contém a música Stitches, que fez sucesso nas paradas internacionais e nas rádios brasileiras.

Desde então, lançou mais três álbuns: Illuminate (de 2017, com as faixas Treat You Better e Mercy), Shawn Mendes (autointitulado, de 2018) e Wonder (de 2020). Em 2022, o artista estava em turnê pela América do Norte quando anunciou que cancelaria o restante das apresentações e faria uma pausa para cuidar da saúde mental.

Agora, Mendes já promete que tem novas músicas guardadas, que devem ser lançadas antes do Rock in Rio. Esta será a segunda vez do cantor no festival. Ele se apresentou no Palco Mundo em 2017 na mesma noite de Maroon 5 e, com voz e violão, levou uma multidão de jovens para a cidade do rock. Lembre aqui como foi.