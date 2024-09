Setlist do Deep Purple no Rock In Rio 2024: veja quais músicas estarão no show

O Deep Purple, lenda do rock britânico, se apresenta pela primeira vez no Rock In Rio, neste domingo, 15, às 22h45, no Palco Sunset. O grupo criado nos anos 1960 já tocou em São Paulo na última sexta-feira, 13, e deu uma prévia do repertório que deve ser apresentado no festival carioca.

Os ingleses divulgam o álbum mais recente, =1, lançado em julho. A sonoridade remete aos anos 70, década de maior sucesso do conjunto responsável pelos hits Smoke On The Water, Black Night e Hush. O concerto atual da banda tem cerca de 1h40 de duração e mescla canções novas aos clássicos aguardados pelos fãs.

Roger Glover e Ian Gillan, do Deep Purple, em show no Brasil em 2006 Foto: Alex Silva/AE

Setlist do Deep Purple no Rock In Rio 2024