Show de Gal Costa no Primavera Sound é cancelado

A cantora Gal Costa precisou cancelar o show que faria no festival Primavera Sound no dia 5 de novembro. A informação foi confirmada pela produção em uma publicação no Instagram.

De acordo com o festival, o motivo do cancelamento foi questão de saúde da cantora. “Sabemos o quanto todos (vocês e nós) estavam ansiosos para ver esse show incrível que Gal Costa estava preparando com muito carinho para o festival”, começa dizendo a postagem. “Mas por uma questão de saúde o show ‘Gal Costa Apresenta: Fa-Tal’, programado para o dia 5 de novembro, no #PrimaveraSoundSaoPaulo, será cancelado”, continua.

Gal Costa suspendeu apresentações até novembro para se recuperar de uma cirurgia.

Segundo o perfil, a cantora está se recuperando de um procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita e suspendeu suas apresentações até o fim de novembro. A informação foi dada pelo diretor da turnê, Nilson Raman em comunicado.

Diz a nota: “Atualizando as informações, a cantora Gal Costa, após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas, encontra-se em processo de recuperação e, seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas até o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto. Obrigado.”