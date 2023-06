Taylor Swift foi puxada por fãs de Xuxa e tomou susto com Louro José em estreia no Brasil há 11 anos

Você sabia que Taylor Swift já se encontrou com figuras brasileiras icônicas, como Xuxa Meneghel, Eliana e até o Louro José?

A vinda da cantora ao Brasil, que ocorrerá em novembro de 2023, tem causado euforia nas redes sociais devido à disputa por ingressos, polêmicas com cambistas e filas virtuais com milhões de pessoas.

Muito disso se deve ao fato de que Taylor nunca trouxe uma turnê ao Brasil - ela viria em julho de 2020 com a Lover Fest, mas a apresentação foi cancelada por conta da pandemia de covid-19.

Contudo, se engana quem pensa que a artista nunca fez um show no País. Na verdade, ela visitou o Rio de Janeiro em setembro de 2012 e fez uma apresentação fechada para cerca de mil pessoas.

Mas a ocasião foi bem mais humilde... A passagem da cantora pela capital carioca rendeu memes e é lembrada até hoje pelos fãs por conta de seus momentos marcantes. Vamos lembrar como foi:





‘Long Live’ com Paula Fernandes

É possível dizer que tudo começou quase um ano antes, em 13 de dezembro de 2011, quando a Universal Music Brasil anunciou que Taylor lançaria uma nova versão da canção Long Live com a participação da brasileira Paula Fernandes, que estava no auge do sucesso.

Em janeiro do ano seguinte, a música foi lançada e se tornou sucesso nas rádios nacionais. A faixa inclui parte dos versos originais escritos pela cantora americana e trechos inéditos em português criados por Paula.

Já em agosto de 2012, foi anunciado que Taylor viria ao Brasil para promover a música, assim como o disco Red, que seria lançado no mês seguinte, mas já tinha faixas como We Are Never Getting Back Together disponíveis.

No dia 12 de setembro de 2012, a cantora, que tinha 22 anos na época, desembarcou no Rio de Janeiro com sua mãe, Andrea Swift, e atendeu fãs no aeroporto.

Participação no programa da Xuxa

No mesmo dia em que chegou ao País, Taylor gravou uma participação no TV Xuxa, apresentado por Xuxa Meneghel e que, na época, estava no ar na TV Globo.

A cantora arriscou um pouco de português - disse “oi”, “eu amo Brasil” e “obrigada” - e cantou We Are Never Getting Back Together e Long Live para a plateia.

A gravação, no entanto, ficou marcada por alguns momentos constrangedores. Quando Taylor passava pela passarela, alguns fãs agarraram a perna da cantora e ela precisou fazer força para se soltar.

Antes disso, a artista recebeu dois presentes da Rainha dos Baixinhos: um livro de receitas brasileiras, já que é fã de culinária, e um cavaquinho.

O programa rendeu (e ainda rende) diversos memes nas redes sociais. Alguns chegaram a brincar que esse teria sido um dos motivos por Taylor demorar tanto para voltar ao Brasil.





Taylor e Paula Fernandes com Eliana

No dia seguinte, Taylor participou de outro momento que se tornou meme entre o público brasileiro. Ela e Paula Fernandes concederam uma entrevista conjunta à apresentadora Eliana que foi ao ar no SBT.

A americana falou sobre sua carreira até ali e as duas comentaram os bastidores da parceria. Em seguida, Eliana decidiu fazer uma sequência de perguntas e respostas rápidas, que se tornaram piada por momentos constrangedores e pela discrepância entre as respostas.

A apresentadora pediu, por exemplo, que as cantoras citassem uma lembrança. Enquanto Paula mencionou sua “infância feliz no interior”, Taylor respondeu: “Provavelmente o Grammy deste ano”.





Show fechado no Rio

Na noite do dia 13, Taylor realizou um show fechado para cerca de mil fãs e convidados da gravadora na arena Qualistage, que na época era chamado de Citibank Hall, no Rio de Janeiro.

O show durou cerca de 40 minutos e a cantora tocou sete músicas: Sparks Fly, You Belong With Me, Mean, Love Story, Fifteen, We Are Never Getting Back Together e Long Live.

Paula Fernandes fez uma aparição surpresa e dividiu o palco com Taylor para a última música. Depois disso, a cantora passou por uma sequência de perguntas e respostas com a plateia.





Taylor recebe um boneco do Louro José

Em 14 de setembro, Taylor passou seu último dia no Brasil com mais uma série de entrevistas. A principal, que novamente rendeu memes, foi concedida ao Mais Você, de Ana Maria Braga.

Apesar de não ter sido entrevistada diretamente pela apresentadora, a cantora recebeu, mais uma vez, presentes simbólicos do Brasil, incluindo uma gatinha de pelúcia, outro livro de receitas e uma caixa de brigadeiros.

O presente que mais ficou marcado foi, claro, um boneco do Louro José. Ao receber o brinquedo, Taylor o observou visivelmente confusa, o que fez com que o momento se tornasse piada na internet.

Ao fim do dia, Taylor deixou o País, e até o momento, não voltou mais. Ela fez alguns registros em suas redes sociais durante e após a passagem pelo Brasil.

No Instagram, publicou uma foto na varanda de seu hotel no Rio, olhando para a praia. No Twitter, escreveu: “Eu amo o Brasil”, em inglês. As publicações, contudo, não estão mais disponíveis.





Taylor volta ao Brasil em novembro

Onze anos depois de sua passagem pelo Brasil, Taylor finalmente retornará com a The Eras Tour, turnê que tem lotado estádios nos Estados Unidos e deve gerar R$ 22 bilhões para economia do país.

No início do mês, a cantora, que agora tem 33 anos, anunciou que faria shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. Além disso, ela passará pelo México e pela Argentina.

A venda geral para as primeiras apresentações anunciadas no País chegaram a ter 1,6 milhões de dispositivos disputando entradas. Na bilheteria presencial, fãs enfrentam cambistas e relataram até ameaças de morte para comprar ingressos em SP.

Taylor Swift durante show da 'The Eras Tour' em New Rutherford, nos Estados Unidos. Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

A empresa responsável pelos eventos foi notificado pelo Procon. Na última quinta, 15, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar “eventuais irregularidades e práticas abusivas” nas vendas de ingressos.

A cantora ainda anunciou datas extras para as duas cidades. Ao todo, ela se apresentará no Brasil em cinco datas: 18 e 19 de novembro no Rio e nos dias 24, 25 e 26 de novembro na capital paulista.

A pré-venda tem início nesta segunda-feira, 19, enquanto a venda geral para as apresentações extras começa no dia 22 de junho. Veja aqui como comprar.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais