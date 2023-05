Teresa Cristina retira crítica a José Loreto por erro em show de Lulu Santos

Teresa Cristina usou o Twitter neste sábado, 6, para reconhecer que errou em comentário feito sobre a participação de José Loreto num show de Lulu Santos exibido pelo Globoplay na última semana.

Após o cantor ter errado parte da letra da música Como Uma Onda e demonstrado pouco entrosamento com Santos, a artista escreveu: “A autoestima do homem hétero sempre me surpreende. Mas subir no palco de um artista estelar e cantar a letra da música errado acabou comigo.

Posteriormente, Teresa Cristina mudou o tom: “Acabei de encontrar com José Loreto. Conversamos sobre o acontecido no show do Lulu. Ele foi chamado ao palco e ficou nervoso diante do ídolo. Quem nunca? Não tenho nenhum problema em reconhecer que errei em falar sobre algo que não entendi. Ele aceitou. Nunca fui dona da razão. Que bom”

Lui Lorenzo!

LUI LORENZO NO PALCO COM LULU SANTOS! 🗣️🗣️🗣️ #Lulu70NoGloboplay

José Loreto no show de Lulu Santos

Após cerca de 1h46m de show, durante a música Como Uma Onda, José Loreto, que atualmente vive o personagem Lui, cantor da novela Vai na Fé, subiu ao palco e passou a dançar ao lado de Lulu, de quem canta algumas músicas na trama.

Santos, então, deu a deixa ao ator: “Nada do que foi será...”. Loreto, porém, errou a letra: “de novo, o que a gente...” [O correto seria “De novo do jeito que já foi um dia”]. Em vez de continuar, chamou Lulu novamente ao microfone.

Um pouco mais à frente, Lulu Santos novamente tentou com que José cantasse: “Me daria um imenso prazer se você quisesse, agora, com a sua voz, cantar essa bela letra de Nelson Motta. Nada do que foi...”. Desta vez, porém, o ator nem começou a cantar e deu um abraço no colega, parecendo um tanto confuso, antes de voltar a dançar.

Em entrevista ao Gshow na noite de sexta, 5, José Loreto deu sua versão e explicou o que aconteceu: “Eu travei. Foi muito espontâneo, porque não tinha retorno, não tinha uma caixa de som, não escutava nada. Só escutava a voz do Lulu ali.”

“O Lulu me chamou. Muita gente achou que estava ensaiado, não estava. Muita gente criticou. Critiquem. Mas foi muito especial para mim, foi muito lindo ele me chamar em uma música que todo mundo conhece, Como Uma Onda”, disse.