The Town: último dia tem Bruno Mars, H.E.R., Iza, Jão e mais neste domingo; saiba como ver ao vivo

Foi tudo tão perfeito que a primeira aparição de Bruno Mars no The Town, no domingo, 3, serviu de propaganda para sua segunda passagem pelo mesmo festival. Ele canta neste domingo, mais uma vez, no grandioso palco Skyline, em um inusitado repeteco raramente feito na programação dos festivais. Mars fez e fará de novo um espetáculo monumental. Ele canta muito, transpira talento, dança, toca guitarra, piano e tem um grupo de músicos fenomenal. Os ingressos estão esgotados.

Bruno Mars: tudo é bom Foto: Daniel Ramos/The Town

A atração que recebeu o maior cachê do festival, e de todos os Rock in Rio anteriores, vai ser precedida por H.E.R., Kim Petras e Iza. Um dia que será também pop e de engajamentos de gênero, sobretudo quando olhamos para o palco ao lado, o The One. É lá que estarão Jão (em alta e à bordo de um disco novo), Gloria Groove, Pabllo Vittar com Liniker e Jup do Bairro e Marina Sena cantando Gal Costa. (Veja abaixo a programação completa do último dia de festival).

Na TV

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). No online, a Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.





Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton