Atração de festival eletrônico, Gloria Groove promete diversos tipos de funk em disco novo

Logo após divulgar o single Proibidona (parceria com Anitta e Valesca Popozuda) no último carnaval, a drag queen Gloria Groove decidiu adiar seu aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado de Futuro Fluxo.

Gloria Groove promete novidades ainda em 2023. FOTO: Rodolfo Magalhães. Foto: FOTO

O projeto continua sendo totalmente reformulado, mas o foco principal da produção ainda é o funk, como a artista já havia antecipado. “Sigo trabalhando no Futuro Fluxo e não vejo a hora de compartilhar com vocês. E sim, o funk segue sendo a alma deste projeto“, disse.

A sonoridade do Lady Leste, seu 1º álbum, foi um verdadeiro abraço nos principais ritmos musicais brasileiros, e como próximo passo, Gloria quer explorar ainda mais a sonoridade original da periferia. Ela vem se aventurando há algum tempo no estilo, como foi em Furduncin, sua parceria com Biel do Furduncinho.

“Dessa vez estou me aventurando nos diversos tipos de funk brasileiro que me fascinam desde a infância, misturando essa linguagem com um ambiente futurista”, completou.

Apesar do adiamento do projeto, Gloria promete novidades ainda em 2023 e também trabalha na construção de um novo espetáculo, que poderá ser visto na BiggerLand Festival, em setembro: “Estou nos preparativos pra um novo & grandioso show e, sim, podemos esperar um segundo semestre agitado, cheio de novidades”.

A primeira edição do BiggerLand Festival acontece no Hot Beach Olímpia (SP), entre os dias 15 a 17 de setembro. O show da GG será realizado no sábado, dia 16. A abertura dos portões do Hot Beach Park se inicia às 17h. Antes da apresentação de Gloria Groove, o palco principal do festival terá apresentações do DJ mexicano Isak Salazar, além de grandes nomes da cena nacional como Gustavo Vianna, Mari Casagrande e Mara Borges.

Para quem quiser assistir apenas ao show de Gloria e as atrações que o antecipam, o valor é R$130,00. Mais informações sobre o festival e o show podem ser conferidas pelo site https://www.biggerland.com.br/.