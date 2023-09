Vai chover no The Town? Veja previsão do tempo para o festival

Os próximos dias prometem muita diversão nos palcos do The Town 2023, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para quem for curtir os shows do festival, já separa o protetor solar e uma capa de chuva porque a previsão do tempo terá altas temperaturas e pancadas de chuva nos primeiros dias do evento.

The Town tem previsão de altas temperaturas e pancadas de chuva nos primeiros dias Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Estadão conferiu como vão ficar os termômetros nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, segundo informações do site Climatempo.

Confira a previsão:

2 de setembro, sábado

O primeiro dia do festival terá máxima de 31ºC e mínima de 14ºC. Leve o protetor solar e prepare a sua capa de chuva.

O dia começa com sol entre nuvens e os termômetros seguem assim até às 18h, quando há probabilidade em 90% de pancadas de chuva.

A umidade terá uma queda, enquanto a máxima no período da noite fica em 29ºC.

3 de setembro, domingo

No domingo, a temperatura despenca ao longo do dia. A previsão é uma máxima de 31ºC e mínima de 18ºC. Assim como na estreia do evento, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã.

Porém, há 80% de chances de pancadas de chuva à tarde e à noite, com a umidade ainda baixa. Para quem quiser tirar boas fotos na paisagem do The Town, prepare-se: há uma alta probabilidade de formação de arco-íris.

7 de setembro, quinta-feira

O terceiro dia de festival terá sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Não há probalidade de chuva e a máxima fica em 29ºC e mínima de 16ºC. O vento deve atingir 13km e a umidade do ar tem queda de 87%.

9 de setembro, sábado

O clima se repete ao dia anterior do evento. Os termômetros devem atingir 30ºC com mínima de 18ºC. Não há probabilidade chuva. Os ventos aumentam para 16Km e a umidade do ar continua baixa, com queda de 70%.

10 de setembro, domingo

O clima no último dia de evento não irá atrapalhar a despedida do The Town 2023. O dia tem sol com nuvens, máxima de 32ºC e mínima de 18ºC. A umidade do ar continua baixa e o vento fica em 14km.