Quais são as turnês mais lucrativas da história? Lista tem Elton John, U2 e Guns; veja

A revista especializada Billboard, que calcula a arrecadação das principais turnês ao redor do mundo, revelou uma lista com as dez turnês mais lucrativas da história.

Elton John ficou com o primeiro lugar, após ter estabelecido o recorde de maior bilheteria de todos os tempos com a Farewell Yellow Brick Road Tour, que marca sua despedida dos palcos.

O cantor de 76 anos iniciou a turnê em setembro de 2018, mas os shows foram interrompidos pela pandemia de covid-19. As apresentações foram retomadas em 2022 e já somam mais de 300 shows, que arrecadaram cerca de 900 milhões de dólares (R$ 4,3 bilhões).

A lista também inclui bandas como U2, Guns N’ Roses, Rolling Stones e Coldplay - estas últimas duas, inclusive, integram o ranking com duas turnês diferentes.

Nenhuma mulher entrou para a lista, mas a Billboard destacou turnês mais recentes que têm potencial para superarem outras que integram o ranking, como a The Eras, de Taylor Swift, e a Renaissance, de Beyoncé.

Veja o ranking completo:

1. Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23)

Elton John tem a turnê mais lucrativa de todos os tempos, segundo a 'Billboard'. Foto: Caisa Rasmussen/ AP

Arrecadação: US$939.1 milhões (R$ 4,3 bilhões)

Público: 6 milhões

Shows: 330

2. Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19)

Ed Sheeran até pouco tempo detinha o primeiro lugar entre as turnês mais lucrativas, mas foi superado por Elton John. Foto: Mario Anzuoni/ REUTERS

Arrecadação: US$ 776 milhões (R$3,7 bilhões)

Público: 8,9 milhões

Shows: 258

3. U2 - U2 360° Tour (2009-11)

Bono e o guitarrista The Edge durante a passagem da U2 360 Tour pelo Brasil. A banda se apresentou no Estádio do Morumbi em 2011. Foto: Paulo Whitaker / REUTERS

Arrecadação: US$ 736 milhões (R$ 3,5 bilhões)

Público: 7,3 milhões

Shows: 110

4. Harry Styles - Love on Tour (2021-23)

Com turnê que passou pelo Brasil em dezembro de 2022, Harry Styles fica em quarto lugar entre as mais lucrativas. Foto: Ben Stansall / AFP

Arrecadação: US$ 590,3 milhões (R$ 2,8 bilhões)

Público: 4,7 milhões

Shows: 165

5. Guns N’ Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19)

Axl Rose e Slash em shows nos Emirados Árabes em 2018. Foto: Christopher Pike / REUTERS

Arrecadação: US$ 584 milhões (R$ 2,7 bilhões)

Público: 5,4 milhões

Shows: 158

6. Coldplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23)

Chris Martin, vocalista do Coldplay, em show da Music of the Spheres World Tour na Dinamarca em 2023. Turnê passou pelo Brasil neste ano também. Foto: Mads Claus Rasmussen/ EPA/ EFE

Arrecadação: US$ 561,2 milhões (R$ 2,68 bilhões)

Público: 5,8 milhões

Shows: 99

7. The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07)

Mick Jagger em shows no Fenway Park em Boston, nos Estados Unidos, em 2005. Foto: Brian Snyder / REUTERS

Arrecadação: US$ 558 milhões (R$ 2,67 bilhões)

Público: 3,5 milhões

Shows: 111

8. The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021)

A banda Rolling Stones tem a 7ª e a 8ª turnê mais lucrativa da história. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Arrecadação: US$ 547 milhões (R$ 2,61 bilhões)

Público: 2,9 milhões

Shows: 58

9. Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17)

Coldplay aparece no ranking das turnês mais lucrativas duas vezes, em 6º e 9º lugar. Foto: Albert Gea / REUTERS

Arrecadação: US$ 524 milhões (R$ 2,5 bilhões)

Público: 5,4 milhões

Shows: 115

10. Roger Waters - The Wall Live (2010-13)

Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, tem a 10ª turnê mais lucrativa de todos os tempos. Foto: Radu Sigheti / REUTERS

Arrecadação: US$ 459 milhões (R$ 2,1 bilhões)

Público: 4,1 milhões

Shows: 219





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais