Vai ao show de Eric Clapton no Allianz Parque? Veja serviço e dicas para esticar o passeio

Eric Clapton está de volta ao Brasil após 13 anos. Sua última apresentação em São Paulo havia sido no Estádio do Morumbi, em 2011. Antes disso, tocou no Estádio do Pacaembu, em 2001, e na extinta casa de shows Olympia, em 1990, quando estreou em terras brasileiras.

PUBLICIDADE Agora, aos 79 anos, ele celebra seis décadas de carreira com quatro concertos no Brasil. O ‘Deus’ da guitarra já cantou em Curitiba, Rio e no Vibra São Paulo, na noite de sábado, 28, em raro show intimista para cerca de 7 mil pessoas. Neste domingo, 29, exibirá seu talento no Allianz Parque diante de um público estimado de 50 mil fãs - os ingressos estão esgotados. A atração de abertura será do norte-americano Gary Clark Jr., pupilo de Clapton e conhecido por sua habilidade de mesclar elementos de blues, soul e R&B em sua música.

Eric Clapton encerra turnê brasileira com show no Allianz Parque para cerca de 50 mil pessoas, neste domingo Foto: Divulgação/Eric Clapton/Move Concerts

Serviço

Eric Clapton

Data: 29 de setembro

29 de setembro Abertura dos portões: 15h

15h Horário dos shows: 18h20 (Gary Clark Jr.); 20h (Eric Clapton)

18h20 (Gary Clark Jr.); 20h (Eric Clapton) Ingressos : esgotados

: esgotados Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Como chegar ao Allianz

A velha dica vale aqui. O fluxo intenso de carros faz do transporte rápido (moto e, para quem mora na região, bike) a melhor pedida. Por ser uma região bem servida de linhas de ônibus, eles também são uma opção. O site do Allianz cita as mais de 30 linhas que passam em frente ao estádio.

Os que vão de metrô ou trem podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, onde há a linha vermelha, as linhas rubi e diamante da CPTM. Ela fica a cerca de 10 minutos de caminhada da arena. Bom para quem não quer a muvuca da saída.

Há estacionamentos no entorno, mas eles geralmente cobram um preço alto em dias de jogos e shows no Allianz.

Onde estacionar?

Estapar do Allianz Park

Rua Padre Antonio Tomas, 72 - Preços a partir de R$ 120

Estacionamento do shopping West Plaza

Avenida Francisco Matarazzo, s/n – Água Branca, a 850 metros do Allianz Park. As entradas são as seguintes:

1 – Bloco A: acesso pela Rua Barão de Tefé, 247;

2 – Bloco B: acesso pela Praça Souza Aranha;

3 – Bloco C: acesso pela Rua Mário Sett s/n;

4 – Entrada motos: acesso pela avenida Antártica.

Onde comer?

Veja no Paladar Estadão mais dicas de onde comer e beber na Pompeia e em Perdizes.

A Lareira

Padaria A Lareira é boa pedida para comer antes do show; estabelecimento fica na Av. Sumaré Foto: Antonio Rodrigues

A poucos metros da Rua Palestra Itália, a grande padaria Lareira tem sido um destino bem procurado. Quem estiver de Uber, a dica é ficar ali até que a multidão que se aglomera depois dos shows se dissipa. Não vale a pena brigar por um motorista. Aos que forem para lá depois do show, por volta das 23h30, uma boa opção será o bufê de sopas servido com uma variedade grande de pães.

Onde: Av. Sumaré, 488 - Perdizes

Leggera

A margherita da pizzaria Leggera é a favorita dos jurados Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Simplicidade, leveza, constância e ótimos ingredientes. Estes são os trunfos da Leggera, pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana, comandada pelo experiente e estudioso André Guidon – pizzaria, aliás, que conquistou o pódio com sua margherita em Paladar. Delicadas e potentes, são produzidas com farinha italiana, com fermentação natural, que resulta em uma massa elástica e macia, de bordas altas, perfeita para acomodar o molho de tomate vermelho de cor intensa e sabor suave. A margherita, que foi a grande premiada no Paladar, é a melhor – e sai por R$ 54.

Onde: Rua Diana, 80 - Perdizes

Petí

Floresta de chocolate, sobremesa de Rodrigo Ribeiro do Petí, que leva chocolate em diversas versões e texturas com pancs e gel de cambuci Foto: Gabriela Biló|Estadão

Para quem deseja chegar ao show logo na abertura dos portões, o Petí é uma boa opção de gastronomia moderna e com ingredientes frescos e orgânicos na região. O restaurante chegou a fechar, antes da pandemia, por conta de um incêndio. A casa tem uma proposta de culinária moderna com ingredientes sazonais, com pratos que mudam a cada 20 dias. O menu completo, que muda sempre, varia entre R$ 85 e R$ 100. Consulte as redes da casa para ver o menu atual.

Onde: R. Cotoxó, 110 - Pompeia

Museu das Culturas Indígenas

Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo Foto: Divulgação/Mauricio Burim

Inaugurado em 2022, o MCI se constitui como uma instituição museológica de caráter dialógico, participativo e de expressão de diversas vozes e culturas indígenas. Criado com o propósito de articular, pesquisar, fortalecer e comunicar as histórias e memórias de resistência e resiliência indígenas, a arte indígena e produções artísticas, intelectuais e tecnológicas dos diversos povos e etnias indígenas em São Paulo.

Onde: Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca

Horários: terça a domingo, das 9h às 18h

Memorial da América Latina

Memorial da América Latina: o complexo cultural foi inaugurado em 1989. Foto: Clayton de Souza/Estadão

Vagar pelo amplo espaço do Memorial da América Latina é uma experiência inesquecível. Além de apreciar as linhas curvas dos monumentos de Oscar Niemeyer, o visitante se surpreende também com obras de artistas consagrado, expostas ao longo da esplanada ou dentro dos espaços culturais.

Onde: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

Horários: terça a domingo, das 10h às 17h.