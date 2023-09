Victor e Leo voltaram: datas de turnê em 2024 têm show em SP no Morumbi; veja detalhes

Victor & Leo, dupla sertaneja que fez sucesso na década de 2000, anunciou a abertura de venda de ingressos (preços ainda não divulgados) para oito shows da turnê Nossa História Não Termina Aqui, que passará por São Paulo (SP), Recife (PE), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

Victor e Leo voltaram como dupla e anunciaram datas de shows para turnê em 2024, além de informações sobre ingressos em seu site, victoreleo.com.br. Foto: Instagram/@victoreleo

O show na capital paulista será realizado no Estádio do Morumbi, e também será palco da gravação de um DVD. Mais informações sobre como comprar os ingressos podem ser consultadas no site oficial de Victor e Leo (clique aqui) ou no site Bilheteria Digital.

Entre os principais sucessos de Victor e Leo estão Borboletas, Fada, Vida Boa, Amigo Apaixonado e Deus e Eu no Sertão. A dupla também anunciou uma live no YouTube às 19h30 deste domingo, 24, antes da abertura de ingressos.

No último sábado, 23, Victor e Leo realizaram um show surpresa no Villa Country, em São Paulo.

Lista de datas de shows da turnê Victor e Leo - Nossa História Não Termina Aqui

23/03/2024 - São Paulo (SP) - Estádio do Morumbi

13/04/2024 - Recife (PE) - Área Externa do Centro de Convenções Guararapes

04/05/2024 - Uberlândia (MG) - Parque Camaru

29/05/2024 - Florianópolis (SC) - Arena Opus

15/06/2024 - Brasília (DF) - Arena BRB

29/06/2024 - Rio de Janeiro (RJ) - Jeunesse Arena

06/07/2024 - Belo Horizonte (MG) - Mineirão

17/08/2024 - Manaus (AM) - Studio 5

Por que Victor e Leo tinham parado de cantar juntos

A dupla estava em hiato desde 2018. Um dos motivos para a pausa foi a acusação de violência doméstica de Victor Chaves contra sua ex-mulher, Poliana Bagatini, então grávida. Um vídeo registrou o momento em que o sertanejo jogou a mulher no chão e a agrediu com chutes. Na época, foi condenado em 1.ª instância a 18 dias de prisão em regime aberto, além de uma indenização de R$ 20 mil a Poliana.

O retorno, porém, já era cogitado. Em entrevista ao Uol, em 2018, Leo Chaves comentou: “Essa história da pausa, das férias prolongadas, é apenas um capítulo da dupla Victor e Leo, que está longe de terminar. Nós temos uma história muito intensa, que pouca gente conhece, de muitas quedas e crises. A gente precisa de um oxigênio para que a gente possa criar bem mais”.