Zé Neto: quem é cantor sertanejo e o que se sabe sobre o acidente em rodovia de Minas?

O cantor sertanejo Zé Neto sofreu um acidente em uma rodovia em Minas Gerais nesta segunda-feira, 5. Ele saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

Conforme informações do hospital base de São José do Rio Preto, o artista fraturou três costelas. O quadro é estável e ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em observação.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu acidente em rodovia de Minas Gerais. Foto: Globo/Divulgação

José Toscano Martins Neto, que usa o nome artístico Zé Neto, é conhecido pela dupla que integra com o sertanejo Cristiano. Ele tem 33 anos e é natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os dois formaram a dupla em 2011 e ganharam popularidade em 2015, quando lançaram o álbum Ao Vivo Em São José do Rio Preto. Um dos maiores sucessos foi Seu Polícia, que, atualmente, conta com 375 milhões de visualizações no YouTube e mais de 90 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2018, eles lançaram o álbum Acústico, que, tinha, dentre as faixas, o hit Largado Às Traças. A música foi uma das mais tocadas nas rádios do País à época e, ainda hoje, é uma das mais reconhecidas da dupla. No YouTube, o vídeo da canção conta com 937 milhões de visualizações, enquanto, no Spotify, já foi tocada mais de 220 milhões de vezes.

Em 2020, Zé Neto & Cristiano também foram indicados ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum Por Mais Beijos Ao Vivo. Na ocasião, eles enfrentaram discos de Michel Teló e Lauana Prado. A grande vencedora foi Paula Fernandes, com Origens.

A dupla chegou a precisar interromper a sua agenda de shows em junho de 2022 após Zé Neto fraturar três costelas. Em 2021, após ser diagnosticado com covid-19, o artista descobriu uma doença no pulmão. À época, ele fez um alerta sobre o uso de cigarros eletrônicos, que teria sido um dos fatores para o desenvolvimento da doença.

Em novembro, o sertanejo falou, pela primeira vez, sobre um período de depressão e abuso de álcool que enfrentou após a morte da cantora Marília Mendonça. “Depois da morte da Marília, todos os meus shows eram deprimentes”, contou ele em entrevista ao canal Sertanejeiro, dizendo que sentia dificuldade em fazer apresentações durante o período.

Em maio do ano passado, Zé Neto fez uma declaração criticando a Lei Rouanet e uma tatuagem feita pela cantora Anitta. A fala gerou o que ficou conhecido como “CPI do Sertanejo”. O Ministério Público passou a investigar cantores, incluindo a dupla, por cachês milionários em cidades do interior do País.

O cantor é casado com Natália Toscano desde 2016. Juntos, os dois são pais de dois filhos: José, de 6 anos, e Angelina, de 3.

Entenda o que aconteceu com Zé Neto

O acidente envolvendo o cantor foi confirmado por sua equipe de produção e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A assessoria do artista informou que o artista estava consciente e havia sofrido ferimentos na região do tórax.

Cristiano divulgou um vídeo falando sobre o estado de saúde do amigo. “Estou aqui no hospital com o Zé e com a esposa dele. Vi ele e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos no pronto-socorro, os exames deram tudo ok (sic)”, afirmou ele, dizendo que o parceiro estava “com muita dor” e “bem assustado”.

A PRF informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves. O acidente envolveu três carros e uma carreta.