CCXP22: Keanu Reeves participará de painel com quadrinista brasileiro

Depois do anúncio da vinda de Keanu Reeves ao Brasil para promover John Wick 4 em painel da Paris Filmes na CCXP, o evento apresenta outro painel com o ator. Agora, será ao lado do quadrinista brasileiro Rafael Grampá, no domingo, 4 de dezembro, às 18h30.

Em Unindo Forças: BRZRKR e Além, os artistas falarão do processo de criação e desenvolvimento de BRZRKR, série em quadrinhos criada por Reeves e publicada no Brasil pela Panini, na qual Grampá assina o design do personagem e as capas.

O ator Keanu Reeves estará em dois painéis da CCXP22. Foto: Carlos Osorio/Reuters

“Estou muito animado e honrado por me juntar ao excepcional Rafael Grampá no Brasil, na CCXP deste ano, e compartilhar com os fãs nossa colaboração no BRZRKR e em projetos futuros” diz Reeves, por meio de nota.

“Todo mundo já conhece e ama Keanu Reeves, o artista genial e ícone mundial. Agora, em uma oportunidade única, poderão conhecer um pouco mais sobre o grande criador e contador de histórias que ele é. Estou emocionado com a experiência épica de pisar nesse palco ao lado dele”, completa Grampá.

O quadrinista brasileiro Rafael Grampá junto do americano Frank Miller, com quem colaborou em uma nova história do Batman. Foto: Acervo Rafael Grampá

A dupla

Além de protagonista de blockbusters como Matrix e John Wick, Reeves é também criador e roteirista da HQ recordista de vendas BRZRKR, que será adaptada para um longa-metragem e uma série de animes da Netflix.

Já o quadrinista brasileiro vencedor do Eisner Awards Rafael Grampá ganhou destaque mundial com sua primeira graphic novel, Mesmo Delivery, e, em uma recente colaboração com o lendário Frank Miller, lançou a continuação de um dos maiores clássicos do Batman intitulado O Cavaleiro das Trevas: A Criança Dourada.