Assim que o resultado foi lacrado, meu mentor palpitou: “Acho que os Estados Unidos revelam que as formas de dominação weberianas operam de modo simultâneo com combinações. O que marca a política americana dos últimos anos” – continuou Moneygrand – “é um hiperindividualismo ao lado da hegemonia da dominação burocrática, estremecida com o advento do hipercapitalismo digital-financeiro. Bilionários tomaram o lugar dos sindicatos, dos Fords e Rockefellers. O domínio legal-burocrático levou a inoperância relativa à inflação e à imigração ilegal, que promoveu o transbordamento que Trump explorou contra os valores bem-comportados do Partido Democrata. Partido, aliás, antigamente representado por um burro, oposto ao enorme elefante republicano que, aliás, Donald Trump gloriosamente personifica.

– Dick, deixa de piada e continua...

– Explico. Nada que é coletivo funciona sem uma dimensão expressivamente humana. Esse humano energético que faltava fragorosamente em Joe Biden. O humano que acolhe os mais trágicos inesperados lhes dando nome, como ocorre com os furacões, rios, mares, as montanhas e os astros.

O que seria do New Deal que tirou os EUA da Grande Depressão e venceu uma guerra em duas frentes sem o carisma de Franklin Delano Roosevelt – único presidente eleito por quatro mandatos? Do mesmo modo, a Revolução Russa é inconcebível sem Vladimir Lenin.