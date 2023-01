Série 'Manhãs de Setembro', com Liniker, será exibida na Band

Após acordo firmado com a Prime Video, a Band começa a exibir agora em janeiro as séries Desjuntados, protagonizado por Letícia Lima, Danni Suzuki e Gabriel Godoy, e Manhãs de Setembro, que tem a cantora e compositora Liniker encabeçando o elenco.

Disponíveis na plataforma de streaming, Desjuntados estreia na emissora paulista nesta terça, 3, às 23h, enquanto Manhãs, será exibida a partir desta segunda, 2, e seguindo até sexta, 6, de madrugada, às 2h30.

Liniker é a protagonista da série 'Manhãs de Setembro' (

Desjuntados

A comédia Desjuntados é uma espécie de falso documentário, no qual, os entrevistados são personagens da série. A história mostra um casal separado que, endividado até o pescoço, é forçado a morar no mesmo apartamento. Camila (Letícia Lima) é vendedora de uma loja de marketing e Caco (Gabriel Godoy), engenheiro químico desempregado.

Depois da crise dos sete anos, eles não se suportam mais, mas não têm condições de arcar com uma vida individual. A única alternativa será unir forças para quitar as pendências, aprender a conviver sob o mesmo teto e enfrentar o mundo da solteirice com o ex na cola. Agora só falta descobrirem se, com tudo isso, o amor entre eles realmente acabou.

Letícia Lima e Romulo Arantes Neto em cena da série Desjuntados (

Anne Pinheiro Guimarães e Olivia Guimarães assinam a direção e Dani Valente e Mina Nercessian são responsáveis pelo roteiro. Completam o elenco, Romulo Arantes Neto, Yuri Marçal, Danni Suzuki, Marcelo Laham, Letícia Isnard e Solange Teixeira, com participação especial de Eduardo Moscovis, Totia Meirelles e Elisa Lucinda.

Manhãs de Setembro

Protagonizada pela cantora Liniker, que interpreta Cassandra (Liniker), Manhãs de Setembro traz a história dessa mulher que, depois de muito sufoco vê as coisas melhorarem. Ela consegue alugar um apartamento próprio pela primeira vez, tem um namorado que a ama, Ivaldo (Thomás Aquino), e um trabalho como motogirl no centro de São Paulo.

Continua após a publicidade

Além disso, está conseguindo realizar seu sonho de ser uma artista cover de Vanusa, famosa cantora dos anos 70, quando sua vida toma um rumo inesperado: Leide (Karine Teles), com quem teve um envolvimento no passado, aparece com Gersinho (Gustavo Coelho), que ela afirma ser filho de Cassandra.

Série tem roteiro de Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro e é dirigida por Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, com a ideia original de Miguel de Almeida. Também integram o elenco, Paulo Miklos, Isabela Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo, Linn da Quebrada.