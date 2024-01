O poeta T. S. Eliot dedicou sua obra máxima, A Terra Desolada, ao colega Ezra Pound, para ele, “il miglior fabbro”, mas a maioria de nós, triviais criaturas, costumamos fazer agradecimentos e dedicatórias a familiares, amigos, a menores mestres inspiradores (“sem os quais, blablablá”), quando não, cabotinamente, ao próprio editor do livro e ao designer da capa. Até remédios antidepressivos e anfetaminas já vi brindados com as blandícias de praxe. Certas gozações resultam melhores que os próprios livros. Um ficcionista gringo cujo nome não guardei se atreveu a agradecer, no frontispício, a própria esposa, pelo apoio ao tomo por ele escrito sobre as mulheres com as quais transara no passado. O poeta e.e.cummings listou as 14 editoras que haviam recusado seus originais, por sinal só materializados em livro com a ajuda financeira da mãe.

Louise Erdrich publicou há dois anos um romance em parte dedicado ao dicionário com que fora premiada num concurso de ensaios – na escola primária. Perfeito. Se Pound era (ou foi) “il miglior fabbro”, por que não considerar o dicionário “la migliore fabbrica” de palavras?

Entre os saudados e agradecidos mais esdrúxulos com os quais cruzei em minhas leituras, pelo menos dois merecem aqui especial destaque: o desconhecido que gritou com o autor num supermercado, quando ele tinha apenas 8 anos de idade, e “todos aqueles que já experimentaram a dor de uma depilação a cera quente”, que uma escritora nova-iorquina (não, não foi Nora Ephron) decidiu homenagear, não sei se antes ou depois de aderir, sabiamente, à depilação a laser.