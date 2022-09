10 séries sobre política para assistir na semana das eleições

As eleições gerais ocorrem no Brasil no próximo domingo, 2 de outubro de 2022. Aproveitando o clima político que toma conta de boa parte das conversas nos próximos dias, confira abaixo uma lista com 10 séries que tratam sobre política para você relembrar.

Entre retratos fieis ou caricatos, histórias ficcionais ou baseadas em fatos reais e produções estrangeiras ou nacionais, há diversas opções de programas disponíveis sobre o tema inclusive em serviços de streaming, como Netflix, HBO Max e Globoplay.

Na série, o ator Kiefer Sutherland assume papel do secretário Thomas Kirkman.

Designated Survivor (Netflix)

Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) é ministro de uma pasta pouco importante do poder executivo dos EUA quando, às vésperas de deixar seu cargo, é escolhido para ser o “sobrevivente designado”, pessoa que fica isolada em um local secreto em grandes eventos, para em caso de catástrofe, ficar à frente do governo.

Uma explosão mata todos os membros do governo e do parlamento, incluindo presidente e vice, fazendo o cargo de chefe da maior economia do mundo cair no colo de Tom, que terá que mudar todo seu estilo de vida, assim como o de sua família, para superar a maior crise da história de seu país.

Destaque especial às duas primeiras temporadas, produzidas pela ABC. A terceira foi feita pela Netflix, mas a saída de boa parte do elenco é sentida.

Os fãs da cultura coreana também podem assistir à versão produzida na Coreia do Sul, disponível na plataforma. Além de mudanças na origem da trama, para se adaptar à legislação do país asiático, alguns pontos também são adaptados. Por exemplo, em vez de mediar um conflito entre um governador de estado conservador e imigrantes muçulmanos, o presidente deve resolver a questão entre o prefeito de uma grande cidade e imigrantes norte-coreanos.





Servo do Povo (HBO Max)

Em três temporadas, exibidas entre 2015 e 2019, a série mostra como um professor de história consegue se eleger presidente de seu país após um vídeo em que critica o governo viralizar nas redes sociais.

Ainda que não tenha atuações ou roteiros tão brilhantes, Servo do Povo chama atenção por um motivo peculiar: foi a produção que alçou Volodmir Zelenski a chegar à presidência da Ucrânia, recebendo 30,4% dos votos no 1º turno, e 73,22% no 2º turno nas eleições de 2019.

O Mecanismo (Netflix)

Com a primeira temporada lançada em março de 2018 e a segunda em março de 2019, a série, que se baseia na Operação Lava-Jato, foi alvo de críticas por retratar uma operção ainda sem conclusão e colocar frases ditas por determinados políticos na boca de outros.

Apesar da polêmica, a produção conta com bons atores, como Selton Mello, Enrique Diaz, Jonathan Haagensen, Carol Abras e Otto Jr., e retrata, ainda que não de forma direta, personagens da política recente brasileira como Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Sérgio Moro.





Veep (HBO Max)

A sátira política foca em Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus, que superou um câncer de mama que interrompeu suas gravações durante a série), vice-presidente dos Estados Unidos que acaba assumindo o cargo inesperadamente. Aclamada pela crítica, a produção conquistou diversos prêmios Emmy ao longo de suas 7 temporadas, exibidas entre 2012 e 2019.





House of Cards (Netflix)

Uma das séries sobre o mundo político mais assistidas em tempos recentes, House of Cards traz Kevin Spacey como o frio e calculista Frank Underwood, em seu caminho pelos meandros da política para chegar onde deseja.

Antes da 6ª e última temporada ir ao ar, eclodiram denúncias de assédio sexual contra Spacey. A solução foi tirá-lo da série, transformando Claire (Robin Wright), sua esposa, vice-presidente e herdeira política, na mandatária dos Estados Unidos, dando um ar totalmente diferente das demais.





Arcanjo Renegado (Globoplay)

Além da trama principal, que envolve a vida de Mikael, integrante de um esquadrão de elite da polícia militar do Rio de Janeiro, a série aborda os meandros da política carioca com acordos, traições e personagens de ‘aparências’ à frente do poder executivo e da Assembleia Legislativa do Estado. A segunda temporada foi lançada recentemente.





Marseille (Netflix)

Gérard Depardieu dá vida a Robert Taro, político ‘das antigas’ que foi prefeito da cidade francesa de Marseille ao longo de 25 anos. Agora, ele terá que buscar a reeleição enfrentando um candidato mais novo, e que já foi seu aliado num passado não tão distante.





Aruanas (Globoplay)

Na 2ª temporada da série sobre um grupo de ativistas ambientais, há diversas cenas passadas no Congresso Nacional em Brasília, onde, na história, é proposta a “MP [Medida Provisória] do trilhão”, que isentaria R$ 1 trilhão de impostos para facilitar o uso de energia poluente no País. Entre algumas tramas caricatas, há espaço também para negociações e personagens dúbios, como o de Lázaro Ramos.

JK

Produção faltante no catálogo atual do Globoplay, a série aborda a trajetória de vide e política de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre os anos de 1955 e 1960, período em que fundou a cidade de Brasília. O protagonista é interpretado por Wagner Moura, em sua juventude, e por José Wilker, em idade mais avançada.





The West Wing

Exibida entre 1999 e 2006, a história retratava Josiah Bartlet (Martin Sheen), um presidente dos Estados Unidos representando o Partido Democrata. O nome, West Wing, faz referência à “ala oeste” da Casa Branca, onde fica o gabinete presidencial e ocorrem a maior parte dos acontecimentos do poder norte-americano. Apesar de não estar disponível em serviços de streaming atualmente, a produção marcou alguns fãs brasileiros quando foi exibida na TV paga e também no SBT na década de 2000.

