Gostou de ‘O Agente Noturno’? Conheça outras 5 séries semelhantes

Séries que envolvem espionagem e uma trama com suspense, drama e até um pouco de humor, estão sempre em alta. Agora é a vez de O Agente Noturno, que caiu no gosto do público, atingiu o primeiro lugar no Top 10 da Netflix e conquistou o direito a mais uma temporada, ao menos. Pensando nisso, selecionamos algumas dicas de produções semelhantes, que podem valer dar uma olhada, quem saber maratonar nesse feriado prolongado.





Noah Centineo é protagonista da série Recruta Foto: Netflix





Aqui vão cinco séries disponíveis nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Netflix. Algumas antigas, outras mais recentes, mas todas com tramas envolventes. Confira a seguir.

O Atirador - Netflix

Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe) é um condecorado atirador de elite da Marinha americana, que concorda voltar à ativa a pedido de seu ex-comandante Isaac Johnson (Omar Epps). Sua nova missão será a de proteger o presidentes dos Estados Unidos, que está ameaçado de sofrer um atentado. No entanto, o que deveria ser apenas um trabalho que ele já conhece, ocorre o assassinato do chefe de Estado ucraniano. A situação de Swagger fica bem complicada ao ser reconhecido como suspeito do ato terrorista e agora sua saída e fugir antes de ser preso e provar sua inocência.

O Gerente Noturno/ The Night Manager - Amazon Prime

Tom Hiddleston é o protagonista da série, na qual vive o ex-soldado britânico Jonathan Pine, que agora trabalha como gerente de um hotel de luxo no Cairo. O momento é tenso, o povo está na rua, é o auge da Primavera Árabe. Nesse momento tenso, Pine recebe um pedido de ajuda de uma hóspede. Suas ações o atraem para o mundo aterrorizante de Richard Roper (Hugh Laurie), conhecido como um homem de negócios, traficante de armas e a pior pessoa do mundo.





Reacher - Amazon Prime Vídeo

Baseada na obra de Lee Child, e que já ganhou versão para o cinema com Tom Cruise, a série da Amazon traz a história do veterano investigador da polícia militar Jack Reacher (Alan Ritchson), que vive sem rumo pelo país. Nesta temporada, a primeira, Reacher chega à pequena cidade de Margrave, na Geórgia, onde se depara com as pessoas do local em choque com o primeiro homicídio em 20 anos. Por ser novo na cidade, é logo visto como suspeito, mas não será a polícia nem os poderosos locais que o deterão na luta para provar sua inocência e encontrar os verdadeiros criminosos.









Recruta - Netflix

Noah Centineo é o protagonista dessa série, que estreou faz pouco tempo. Na trama, o ator é Owen Hendricks, um recém-contratado pela CIA. Ele é um jovem advogado que se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência. Do começo ao fim, Owen terá de lidar com situações extremas, usar seu poder de argumentação e tentar sair vivo das maiores enrascadas.









Segurança em Jogo - Netflix

Após evitar um atentado terrorista, o sargento David Budd, interpretado por Richard Madden, é promovido a guarda-costas da ministra do Interior do Reino Unido, Julia Montague (Keeley Hawes). A relação dos dois não começa bem, é conflituosa, mas necessária. No decorrer da série, bastidores da vida política, com interesses em jogo e os perigos de se proteger pessoas ligadas ao poder.





