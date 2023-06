Netflix: ‘Arnold’ mostra Schwarzenegger ator, político, fisiculturista e humano

Arnold Schwarzenegger tem sido uma das principais apostas da Netflix nas últimas semanas. Após a série de ação e humor Fubar, lançada em 25 de maio, estreia nesta quarta, 7, Arnold, série em formato de documentário sobre a vida do ator - e também do fisiculturista, político, celebridade e pai de família.

Arnold Schwarzenegger em foto de janeiro de 2023. Foto: Steve Marcus/Reuters

No trailer, o artista de 75 anos dá diversas declarações em tom de discurso emocional, citando aprendizados que teve com obstáculos e lesões ao longo da vida, seja no fisiculturismo, em suas trabalhos em Hollywood ou no período em que foi governador do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Apesar de aparentar um tom engrandecedor à sua trajetória, a série também promete citar momentos em que o ator “causou dor” à sua família. “O povo vai lembrar dos meus sucessos, e também lembrará das minhas falhas”, diz.

Vale lembrar que, além de acusações de assédio sexual, Arnold Schwarzenegger teve um filho fora do casamento (que durou 25 anos) com Maria Shriver, fruto de um caso extraconjugal com a governanta Mildred Patty Baena.

Assista abaixo ao trailer de Arnold, da Netflix, que estreia nesta quarta-feira, 7 de junho de 2023.