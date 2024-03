‘O Sinal’, da Netflix: vale a pena ver a minissérie de ficção científica comparada com ‘Dark’?

A série se desenvolve em duas linhas do tempo que absorvem o telespectador conforme os mistérios da trama se desenrolam. O Sinal vem sendo comparada com outra trama alemã de sci-fi: a labiríntica Dark, que fez sucesso estrondoso na plataforma, mas foi cancelada após três temporadas. Entretanto, a nova série não chegou ao mesmo patamar de reconhecimento da crítica e dos telespectadores. No site IMDB, a média das avaliações fica em 5,9/10.

Mas há ingredientes comuns do gênero. O Sinal explora a dimensão emocional de seus personagens e apresenta um toque de conspiração e crítica à conduta humana, com a presença de uma filantropa-vilã de moral duvidosa na trama. No entanto, a minissérie alemã não faz inovações significativas, deixando a audiência dividida. De qualquer forma, pode servir bem a quem busca por um entretenimento rápido no streaming.