Entrar na casa de Jilly Cooper numa zona rural da Inglaterra é como entrar em um de seus romances.

As paredes da sala de estar são cobertas por quadros ou estantes de livros. E as superfícies, por gatos, cachorros e cavalos de cerâmica. Fotos de pessoas queridas (família) e notáveis (família real) estão espalhadas pela sala. As janelas dão para uma paisagem de colinas ondulantes. Foi desta casa do século 14, e em uma máquina de escrever manual, que Cooper, hoje com 87 anos, escreveu as Crônicas de Rutshire, uma série de 11 livros de romances que apresentam o herói bonito e problemático que monta a cavalo, Rupert Campbell-Black. Os romances venderam 12 milhões de cópias na Grã-Bretanha, onde moldaram o imaginário de toda uma geração de leitores, nos anos 80 e 90, sobre romance, sexo e aristocracia.

Alex Hassell como Rupert-Campbell na série Rivais, da Disney+ Foto: Robert Viglasky/Disney

Conhecida como “a rainha do bonkbuster” — misto de “blockbuster” e “bonking”, um jeito muito inglês de se referir a sexo — o nome de Cooper é sinônimo na Grã-Bretanha de romance picante e travessuras sofisticadas. Nos Estados Unidos, tem menos ressonância [No Brasil, também].

Disney+ e Hulu esperam mudar isso com a estreia, na sexta-feira, 18, da série Rivais. Com oito epísódios, ela é baseada no romance homônimo de Jilly Cooper, de 1988, que integra essa série Crônicas de Rutshire.

“Estou encantada, porque amo muito este livro”, disse Cooper em uma entrevista recente. “Acho que é meu favorito.” Vê-lo transformado em uma série, ela disse, foi um “grande prazer”, especialmente na sua idade. “87 anos... é tão velho”, ela disse. “O que são 87 anos em anos de cachorro?”

Na tela, os ternos têm ombreiras, a bebida flui livremente e as rivalidades são tanto românticas quanto profissionais. No lado dos negócios, Rupert (Alex Hassell), a personificação do privilégio e ministro do esporte no governo de Margaret Thatcher, gosta de provocar o executivo de televisão ávido por poder e fumante de charutos Tony Baddingham (David Tennant).

A história de amor central é o relacionamento em desenvolvimento entre o mulherengo divorciado Rupert e a jovem e brilhante Taggie O’Hara (Bella Maclean), cuja mãe casada também está de olho em Rupert.

“Rivais tem cerca de quatro ou cinco casais diferentes caindo loucamente de amor”, disse Cooper.

Jilly Cooper, de 87 anos, está feliz com a série 'Rivais', que estreou no Disney+ e é baseada no livro que ela lançou no final dos anos 1980 Foto: Francesca Jones/NYT

Além do romance

Mas há mais do que romance na série, disse Dominic Treadwell-Collins, o showrunner de Rivais. Ele comentou que quis destacar o “comentário social” dos livros de Cooper. “Por baixo da diversão, da espuma e da tolice há uma sátira social muito afiada sobre a classe britânica.”

Em uma cena no episódio 2, o executivo de televisão Tony diz claramente: “Campbell-Black é um jovem arrogante, tudo o que as pessoas odeiam sobre as classes altas”, diz ele. “O cara sempre consegue o que quer.”

Esse desequilíbrio de poder ainda ressoa, disse Treadwell-Collins. “Todo mundo na Grã-Bretanha ainda é obcecado por classe”, disse ele. “E os americanos são obcecados com nossa obsessão por classe.”

Victoria Smurfit, que é irlandesa e interpreta a mãe de Taggie, disse que os livros de Cooper foram didáticos e a ajudaram quando ela se mudou para a Inglaterra na adolescência. “Foi meu primeiro entendimento da hierarquia britânica”, disse Smurfit. “O livro foi como minha Bíblia sobre como sobreviver à Grã-Bretanha.”

Ideias datadas, temas sensíveis e as diferenças entre o livro e a série

No entanto, se a representação de classe por Cooper ainda se mantém verdadeira, suas ideias sobre sexo e consentimento podem parecer datadas. Então, os produtores fizeram algumas ajustes para adequar às expectativas contemporâneas.

A equipe de roteiristas de Rivais era composta principalmente por mulheres, de uma variedade de origens e idades. O grupo dissecou cada cena do livro, incluindo uma em que Rupert apalpa Taggie em um jantar.

Treadwell-Collins disse que estava determinado a incluir o momento, que era crucial para a história. Ao mostrá-lo, disse, esperava examinar como as atitudes haviam mudado. (Ao contrário do livro, o comportamento de Rupert é criticado por uma personagem feminina.)

Os executivos da série também fizeram mudanças no personagem de Taggie, tornando-a mais velha e um pouco mais assertiva. No livro, Taggie tem 18 anos quando conhece Rupert, que está na casa dos 30; na tela, ela tem 20.

“Um relacionamento com diferença de idade é completamente aceitável”, disse Treadwell-Collins. Mas uma adolescente namorando um homem dessa idade “era errado e desagradável.”

Outra mudança em relação ao livro é que Cameron Cook — o produtor americano de uma rede de televisão dominada por homens — agora é uma mulher negra.

“Eu achei que foi uma reviravolta interessante,” disse Nafessa Williams, que interpreta Cameron. Mudar a raça de Cameron, acrescentou Williams, incentivou as pessoas a “enfrentar esses ambientes preconceituosos e as suposições que foram feitas não apenas sobre mulheres negras, mas sobre mulheres, nos anos 80.”

Cooper disse que seu objetivo ao escrever os livros era mais simples: animar as pessoas.

Esse tem sido seu objetivo desde 1969, quando começou a escrever uma coluna semanal divertida no jornal The Sunday Times de Londres sobre ser esposa, os estresses de administrar uma casa e mais.

Além das Crônicas de Rutshire, ela escreveu uma série de outros romances, bem como livros de não ficção sobre tópicos incluindo classe, cachorros, trabalho, casamento e o papel dos animais na guerra.

Ela continua a escrever, em uma máquina que ela chama de “Erika”, sem usar a internet.

A máquina de escrever onde Jilly Cooper cria, até hoje, suas hstórias Foto: Francesca Jones/NYT

Embora Rivais não seja o primeiro dos romances de Cooper a chegar à tela pequena — uma versão para TV de seu livro de 1985 Riders foi ao ar na Grã-Bretanha em 1993 — é a dramatização mais ambiciosa, e a primeira com a qual Cooper está feliz. Esses personagens na tela, ela disse, se parecem com os que ela criou.

Para além da série, Cooper está preocupada com o “estado do romance no século 21″. Quando as pessoas se casam hoje em dia, disse, “elas não acham que vai ser para sempre de jeito nenhum.” (O marido de Cooper por mais de 50 anos, Leo Cooper, morreu em 2013)

Não a faça começar a falar sobre encontros online — que ela disse parecer “um pesadelo” — ou a ideia de pessoas se encontrando em clubes de corrida.

“Ninguém vai ter relações sexuais agora, porque todos correm,” ela disse. “Eles se esgotam correndo e correndo e correndo.”

A preocupação do século 21 com a aptidão física não afeta os personagens centrais de Cooper: O único exercício em Rivais — além de montar a cavalo — é um jogo, nu, de tênis.

