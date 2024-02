Paul McCartney revela origem de verso de ‘Yesterday’ e fala sobre sua mãe ‘chique’

De acordo com ele, o verso “I said something wrong” (”Eu disse algo errado”) foi inspirado por um momento de arrependimento em que ele zombou de sua mãe por soar “chique demais”. “Lembro-me muito claramente de um dia me sentindo muito envergonhado porque envergonhei minha mãe”, recordou McCartney no último episódio.

Nascido em Liverpool, o músico, então, explicou que sua mãe, Mary, era uma enfermeira de origem irlandesa e falava de maneira “sofisticada” em comparação com o restante da família.