O astro de Homem-Aranha, Tom Holland, está bombando com o seu novo personagem na série The Crowded Room (Entre Estranhos, em português), disponível no streaming da Apple TV+. O ator interpreta Danny Sallivan, um jovem com transtorno de personalidade que foi acusado de cometer um crime grave.

As nuances do personagem são reveladas ao longo das conversas que compartilha com a sua psicóloga, protagonizada pela atriz Amanda Seyfried. A série é baseada na história de Billy Milligan, um criminoso acusado de estupro que foi absolvido em 1988 diante do seu diagnóstico de transtorno de personalidade múltipla.

Tom Holland na première de "The Crowded Room" em junho. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Durante os episódios, o personagem de Holland adota diferentes comportamentos. Um deles é por meio de uma personalidade chamada Ariana, que tem relações sexuais com um homem dentro do banheiro de uma festa. A cena viralizou na internet e os fãs elogiaram a interpretação do ator.

Um tempo de Hollywood

Em junho, o ator anunciou que fará uma pausa de um ano na carreira para cuidar da saúde mental. A revelação foi feita durante entrevista ao programa americano Extra, logo após finalizar a série. Segundo ele, a produção foi muito intensa.

O ator britânico explicou que precisa de um tempo após se colocar na pele do personagem Danny Sullivan, e confessou ter vivido momentos difíceis ao lidar com emoções pelas quais ainda não havia passado.

“Definitivamente, foi uma fase complicada. Explorei emoções com as quais nunca havia lidado antes. Além disso, como produtor, tive que administrar as complicações diárias de um set de gravação, o que incrementou a pressão”, disse. “Por conta da dificuldade que enfrentei durante a produção dessa série, decidi me afastar por um ano.”

