Ucrânia critica HBO e acusa ator de ‘The White Lotus’ de apoiar Putin e a guerra; entenda

THE NEW YORK TIMES - O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou a HBO na semana passada depois que Milos Bikovic foi escalado para a terceira temporada de The White Lotus, dizendo, sem provas, que o ator sérvio havia apoiado a Rússia desde a invasão maciça à Ucrânia.

A HBO anunciou em 12 de janeiro que Bikovic, de 36 anos, participaria da comédia de humor ácido sobre turistas ricos em resorts de ilhas. Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia fez as acusações contra Bikovic nas mídias sociais, escrevendo: “HBO, está tudo bem para vocês trabalharem com uma pessoa que apoia o genocídio e viola a lei internacional?”.

Bikovic foi agraciado com a Medalha Pushkin, que homenageia contribuições para as artes e a cultura russas, pelo presidente Vladimir Putin em 2018 e recebeu a cidadania russa por decreto presidencial em 2021.

Ator Milos Bikovic foi agraciado com medalha de mérito cultural por Putin; Ucrânia o acusa, sem provas, de apoiar guerra Foto: Reprodução/Instagram/bikovic

PUBLICIDADE Em fevereiro de 2022, um dia após o início da invasão, Bikovic disse no Instagram que desejava que a guerra não tivesse acontecido. “A guerra e o derramamento de sangue de qualquer lado nos lembram de como a humanidade está longe da unidade global e do amor”, escreveu ele em russo e sérvio. “Deus salve a vida de todos aqueles que estão agora em perigo!”. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia e Bikovic não responderam aos pedidos de comentários. Um porta-voz da HBO disse que as perguntas deveriam ser direcionadas aos representantes de Bikovic.

O presidente Joe Biden chamou a invasão russa de genocídio, e o The New York Times coletou evidências de brutalidades cometidas pela Rússia, incluindo a morte intencional de não combatentes.

Um vídeo de 79 segundos que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia publicou nas mídias sociais intercalou cenas de The White Lotus com clipes de Bikovic aceitando o prêmio de Putin e comentários anteriores que o ator teria feito sobre a Rússia. Uma narração no vídeo afirma que Bikovic era “o porta-voz estrangeiro do Kremlin”.

Durante o discurso de aceitação da Medalha Pushkin por Bikovic, ele enfatizou a união entre a Rússia e a Sérvia. “Que alegria para russos e sérvios em nossa terra natal porque temos a mesma visão de mundo”, disse ele em russo.

A Ucrânia impediu Bikovic de entrar no país em 2019 pelo que chamou de razões de segurança nacional. Na época, ele disse a uma publicação sérvia que “do ponto de vista humano e poético, a situação é absurda e interessante”.

Antes de ser escalado para o elenco de The White Lotus, Bikovic atuou em filmes como South Wind, que acompanha um membro de gangue em Belgrado; Sunstroke, sobre oficiais militares que relembram o colapso do Império Russo; Ice: Quando o Amor Transforma, no qual ele interpreta um patinador artístico; e Heróis de Guerra, sobre uma operação militar durante a guerra do Kosovo.

A terceira temporada de The White Lotus começará a ser produzida na Tailândia no próximo mês e está programada para ir ao ar em 2025. Ela contará com a participação de Walton Goggins, Carrie Coon, Parker Posey e Natasha Rothwell, que retorna ao elenco.