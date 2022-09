Musical ‘Em Busca do Balão Mágico’ apresenta conflitos da modernidade às crianças

Foram apenas cinco álbuns, gravados entre 1982 e 1986, mas o suficiente para vender cerca de 4,8 milhões de cópias - naquela década, poucas bandas rivalizavam com a Turma do Balão Mágico, grupo musical infantil formado originalmente por Simony, Tob e Mike que, com o sucesso, inspirou bonecos, desenhos e até ganhou um programa de TV. “Eles tratavam de temas que atualmente são até mais urgentes, como preocupações ambientais”, comenta Jarbas Homem de Melo, que dirige o espetáculo Em Busca do Balão Mágico - Uma Aventura Musical, que estreia neste sábado, 17, no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado.

“Não se trata, porém, de uma peça biográfica, mas de uma história inspirada no espírito do trabalho do grupo”, continua o encenador, que se entusiasmou quando convidado pelos produtores Rose Dalney, Túlio Rivadávia e Marcio Sam, que trabalham no projeto há pelo menos dez anos. Apostando na atemporalidade das canções presentes na memória dos adultos de hoje, o trio uniu os conflitos da modernidade com a pureza da imaginação infantil.

Assim, a trama acompanha a angústia de quatro amigos (Theo, Max, Jaiminho e Sofia) que são proibidos pelos pais de brincar na praça por causa do aumento da violência na região. “Como não querem ficar distantes uns dos outros, eles decidem agir. Nesse momento, o pai de Jaiminho dá uma pista: tudo ‘depende de nós’ e ele aprendeu isso com um grupo da sua infância, o Balão Mágico”, conta Jarbas.

Espetáculo 'Em Busca do Balão Mágico - Uma Aventura Musical' resgata espírito do grupo infantil sucesso nos anos 1980, com direção Jarbas Homem de Mello. Foto: Alex Silva/Estadão

Fofão

Assim, ao se reencontrar na praça, o grupo conhece uma figura de outro planeta, o Fofão (interpretado por Tony Germano), momento em que o espetáculo faz a maior aproximação com o Balão Mágico original. Foi um desafio para o roteirista Túlio Rivadávia. “Estamos tratando de um personagem marcante para todos, que possui características muito próprias e, após me debruçar em estudos e pesquisas, tentei ser fiel ao máximo à memória da interpretação de Orival Pessini, criador do personagem”, diz Rivadávia.

Ao lado de Fofão, as crianças saem em busca do Balão Mágico que, devido à falta de amor, sonhos e sentimentos bons, murchou e pode ter ido direto para a sombria terra da Tristonholândia. “As situações levam às 12 canções selecionadas para o espetáculo, que ganharam arranjos mais modernos”, explica Jarbas que, pela primeira vez, dirige crianças - aqui são Rafa Gamba, Lorenzo Galli, Gab Cardoso e Pedro Galvão. “Atualmente, a meninada chega muito bem preparada, sabendo cantar, dançar e interpretar. Claro que a comunicação é diferente de quando dirijo uma peça para adultos, mas todos responderam bem.”

A cenógrafa Natalia Lana buscou resgatar a memória afetiva gerada pelo Balão Mágico. Para isso, criou um parquinho, lugar ideal para as crianças criarem suas fantasias. A meta é trazer para peça atmosfera criada pelo grupo e conectá-la com o público do presente.

Em Busca do Balão Mágico - Uma Aventura Musical

Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970.

Sáb., 14h e 16h. Dom., 16h. R$ 35/R$ 120. Até 6/11.