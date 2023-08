Sidney Sampaio: ator que caiu de janela vai ficar 15 dias imobilizado e adia estreia de peça

Sidney Sampaio vai ficar 15 dias imobilizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, afirmou ao Estadão neste sábado, 5, a empresária dele, Claudia Melo. Ele estava ensaiando durante a semana para estrear a peça “Separados sob o mesmo teto”, que aconteceria no dia 12, no Maranhão. A estreia foi adiada, ainda sem as novas datas confirmadas.

Após os 15 dias imobilizado, ele vai passar por exames com um ortopedista para saber se pode retornar às atividades normais, diz Claudia. Sidney está com algumas dores e arranhões, mas está se sentindo bem, afirma a empresária e atriz.

Mais cedo, Claudia afirmou em nota que o ator “sofreu de efeitos colaterais devido a uma medicação para insônia”. A queda do primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio, aconteceu na sexta-feira, 4. Ele foi internado, mas já recebeu alta. No comunicado, a assessora afirmou que Sampaio vai se pronunciar sobre o caso em breve.

Ex-mulher fala sobre medicação

A ex-mulher de Sidney Sampaio, a psicóloga Juliana Gama, também fez um pronunciamento em suas redes sociais nesta sexta-feira a respeito do acidente com o ex-marido. Segunda ela, o ator “tomou medicação para dormir sem orientação médica”.

Na publicação, Juliana atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Sampaio e disse que ele está medicado corretamente e passa bem. O ex-casal teve um filho, Léo, que hoje está com 12 anos.

Como foi a queda

O artista ficou internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon. Segundo informações do Balanço Geral, o artista chegou ao local por volta das 4h da manhã com estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Já cerca de 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu para o primeiro andar. Ele então invadiu outro quarto, saiu pela janela e caiu na calçada ao tentar passar para o quarto ao lado. Neste momento, os funcionários já haviam percebido o tumulto no local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que estava a postos para socorrer Sampaio.

Sidney Sampaio já recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, 4. Foto: Reprodução/Instagram/@sidneysampaiooficial

Ainda nesta sexta o artista recebeu alta do hospital. Ele foi diagnosticado com duas fraturas e não precisou de cirurgia. As circunstâncias da queda permanecem sob investigação da 13ª DP (Ipanema). O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado para o resgate do ator pela manhã.

Imagens do local mostram a janela quebrada do quarto de hotel e medicamentos sobre a cama. Familiares do ator compareceram ao hospital e optaram por não prestar declarações à imprensa.