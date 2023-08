Vai ao musical ‘Funny Girl’? Veja serviços e dicas para estender o passeio pela região

Funny Girl, um clássico dos musicais, segue em temporada até o dia 8 de outubro, no Teatro Porto, em São Paulo. Centrado na história da jovem judia Fanny Brice, que morava no Lower East Side durante os anos da Primeira Guerra Mundial e sonhava em ser uma atriz famosa, o espetáculo parece ganhar atualizações naturais durante os anos em que permanece em cartaz. Fanny sonha em ser uma atriz famosa mas, ao conseguir seu primeiro emprego em um teatro de vaudeville, sua mãe, a Sra. Rose, exige que se retire da carreira alegando que a filha não tem uma beleza padrão.

A versão de Funny Girl em Nova York: sucesso revisitado Foto: Sara Krulwich/The New York Times

Mas Fanny é ajudada pelo jovem dançarino Eddie Ryan e passa a explorar sua veia humorística. Decepções, paixões, vitórias e angústias com personagens arrebatadores fazem do espetáculo algo a ser visto sem riscos de arrependimento. A versão brasileira para o original, de 1964, é assinada por Bianca Tadini e Luciano Andrey, dirigida por Gustavo Barchilon e produzida pela Barho Produções em parceria com a 7.8 Produções Artísticas. Quem fez a primeira interpretação de Fanny na história foi Barbra Streisand, que também deu vida à protagonista na adaptação para o cinema, em 1968, dirigida por William Wyler. Além da história e dos personagens, a montagem tem números interessantes: mais de 400 peças de figurino, 35 perucas e uma orquestra com 14 músicos.

Se você vai à peça e se anima em esticar a saída, saiba que as imediações do Teatro Porto não são tão visadas pelos notívagos por ser na região central de São Paulo, mas não deixam de ser ricas em opções gastronômicas e de lazer. O Roteiro Estadão parte de Funny Girl para sugerir mais uma bela noitada pelas imediações de Campos Elíseos.

Como chegar

A dica é ir direto para teatro, sem se preocupar com estacionamentos pela região. Chegando um pouco mais cedo, você terá vaga garantida e, coisa rara, gratuita.

Teatro Porto

Alameda Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos

Capacidade: 484 lugares

Horário de funcionamento:

Sexta às 20h

Sábado às 16h30 e 20h

Domingo às 15h30 e 19h

Telefone: (11) 3366-8700

Estacionamento gratuito

www.teatroporseguro.com.br

Instagram: @teatroporto

Instagram Musical: @funnygirlbrasil

Classificação: 12 anos

Até 8 de outubro de 2023

Valores: Ingressos de R$ 25 a R$ 250

Sesc Bom Retiro

A comedoria do Sesc Bom Retiro tem cardápio variado e fica bem perto do Porto. Os preços são os melhores da noite, como sempre quando se trata de Sesc. Ali, come-se muito bem com R$ 50 ou R$ 60. Não são pratos de grife, mas há gratas surpresas.

Preços ótimos na comedoria do Sesc Bom Retiro Foto: Sesc Bom Retiro

As sopas, consideradas “queridinhas do público”, são servidas de terça a domingo, a partir das 11h. Ou seja, pra quem quer começar a rodar cedo pela região. Aliás, é bom ficar esperto com o horário. A dica do Sesc Bom retiro é para quem quer sair cedo de casa e comer antes de Fanny Girl. A comedoria fecha às 20h.

Serviço:

Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro, São Paulo

Terça a sexta, das 9h às 20h

Sábados, das 10h às 20h

Domingos, das 10h às 18h.





Amazo - Cozinha Peruana

Na Rua Guaianases, ainda nas cercanias de Campos Elíseos (saiba que nenhum outro bairro de São Paulo era mais luxuoso do que este pelos anos 50), o Amazo é uma pedida fora do eixo dos descolados, mas de ótimo caimento. A unidade de rua desta marca (a outra fica no Shopping Pateo Higienópolis) é charmosa e oferece a personalíssima comida peruana com autoridade.

A Amazônia peruana no Ama.zo Foto: Ama.zo restaurantes

O ceviche é feito com pedaços de peixe fresco marinados em molho de pimenta amarela e cozido na parrilla sobre folha de banana, acompanhado de patacones de banana da terra e formiga limão. Gasta-se bem menos do que em points badalados, ente R$ 60 e R$ 120, e a satisfação é garantida. O site fala em “uma viagem ao Peru sem sair de São Paulo, através das releituras de pratos clássicos com os cativantes sabores amazônicos.” Só pra lembrar, a Amazônia peruana é espetacular em sabores.

Serviço:

Amazo

Campos Elíseos

📍R. Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos

Tel: 99560-4321

Até as 23h

Domingo, até 18h

Acrópolis

A Grécia, ou um pouco dos sabores desse país, também tem um quinhão em Campos Eliseos. Mais roots, mais raiz, este bar grego, de portas abertas desde 1959, ganhou fama na época de seu grande proprietário, honorável senhor Thrassyvoulos Georgios Petrakis, morto em 2016. As filhas assumiram o lugar mantendo a tradição do bom prato e as sugestões dos velhos tempos de Seu Trasso.

Vitela ao vinho e mussaka do Acropolis Foto: MARCOS MENDES / ESTADAO

O tzatziki, de R$ 28, vem com pedaços de pepino mergulhado em iogurte com ervas. Já o polvo ensopado de tentáculos firmes e saborosos no molho de tomate com batata, cebolas pequenas e um toque de especiarias, sai a R$ 95. Mas, atenção. É mais um lugar que fecha cedo, 18h. Se for combiná-lo com o Teatro Porto, passe por lá antes. Não vai se arrepender

Serviço:

Acrópolis

Rua da Graça, 364 - Bom Retiro

Tel: 32234386

Site: instagram.com/restauranteacropolis

Horário: Até às 18h

Pho 366

E aqui já temos uma festa das nações. Sim, Campos Eliseos com o vizinho Bom Retiro são uma volta gastronômica ao redor do mundo. A quarta dica é vietnamita. O Pho 366 é um restaurante sem cerimônias, como uma típica portinha viernamita.

O prato asiático 'pho' Foto: pho 366

O tal do Pho, um dos pratos mais consumidos no Vietnã e também o representante internacional da culinária do país asiático, é uma sopa, ou um caldo de ossos, que chega fumegante e perfumada pelas ervas e especiarias típicas. A tigela é servida com fatias de carne.

Serviço:

Rua Silva Pinto 366

11 3807 6141

Horário: Até 21h

Fecha aos domingos

Kony Sushi Bar

O Japão fecha o rolê pelo mundo sem sair de Campos Eliseos. Não é um lugar inesquecível por estar dentro dos padrões dos restaurantes de comida asiática mais básicos.

Um bom pedido do Kony Sushi, da Barão de Limeira Foto: Kony Sushi

Mas os preços são atraentes e a localização facilita para quem está saindo do Teatro Porto. Kakiague, shimeji e o tempurá de camarão são boas pedidas. Os preços são bem atraentes também. Gastando até R$ 120 dá para curtir muito a noite.

Serviço: