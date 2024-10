Filhos de Faustão vão à Globo para cantar e falar sobre pai no ‘Altas Horas’; veja convidados

Os filhos de Faustão, João e Lara, cantam No Dia Em Que Eu Saí de Casa. Wanessa canta Eu Não Resisto A Nós Dois ao lado da irmã, Camilla - as duas são filhas do cantor Zezé Di Camargo. Ed Gama canta Você Não Vale Nada ao lado de Marcella, irmã do humorista. Gian e Giovani cantam O Grande Amor da Minha Vida. Músicas como Meu Jeito Moleque e Vamos Fugir também fazem parte do repertório da atração.

O Altas Horas de hoje vai ao ar na Globo às 22h25, após a novela Mania de Você, e tem previsão de duração até 0h15. O programa é apresentado por Serginho Groisman, que interage com plateia e convidados.