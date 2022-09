Como assistir ao acervo das emissoras de TV do Brasil pela internet

O dia 18 de setembro marca o aniversário da televisão no Brasil, uma referência à inauguração da TV Tupi, em 1950. Em suas primeiras décadas de funcionamento, era comum que a maioria das emissoras não tratassem seu acervo com grande prioridade, fazendo com que muitos materiais gravados tenham se perdido devido à má conservação, incêndios ou outros motivos.

Nos últimos anos, porém, tornou-se mais fácil assistir ao conteúdo dos principais canais mesmo sem a necessidade de acompanhá-los ao vivo ou em sua transmissão original.

As principais emissoras disponibilizam a maior parte de seu acervo recente na internet, inclusive com plataformas de streaming próprias: Globoplay (Globo), SBT Vídeos (SBT), Bandplay (Band) e PlayPlus (Record). A RedeTV! e a TV Cultura contam com canais oficiais do YouTube com a íntegra de boa parte de seu conteúdo.

Enquanto a maior parte dos telejornais e atrações de entretenimento são abastecidas pouco depois de irem ao ar na TV tradicional, alguns materiais antigos também são resgatados e disponibilizados, incluindo novelas clássicas como Vale Tudo ou Senhora do Destino, por exemplo.

Há ainda iniciativas como o #tbtSBT, que traz esporadicamente a íntegra de edições de programas comandados por grandes nomes do canal ao longo das décadas, como Silvio Santos, Gugu Liberato, Flávio Cavalcanti, Jô Soares, Raul Gil, entre outros.

