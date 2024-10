Veja o que vai mudar na programação da TV por conta das eleições neste domingo

A Globo, por exemplo, anunciou quatro inserções de 10 minutos na programação intituladas como “Giro Eleições”, às 8h, 11h40, 17h e 18h. A Band fará algo parecido com o “Band Eleições” às 12h, mas também terá uma faixa horária de três horas dedicada à cobertura das eleições municipais de 2024 entre as 17h e as 20h.

A TV Gazeta terá a Hora do Voto por quatro horas, entre 17h e 21h. A RedeTV! promete duas horas de cobertura dedicada às eleições entre as 20h e as 22h. O SBT e a Record, por sua vez, não anunciaram modificações ou programas exclusivos com o tema neste domingo. A TV Cultura não informou sua grade de programação.