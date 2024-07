Jeremy Allen White na terceira temporada de 'O Urso' Foto: FX/Disney+/Divulgação

As aguardadas temporadas de O Urso (The Bear) e Cobra Kai, a estreia da versão brasileira do reality Muquiranas e o retorno de Betty, a Feia são alguns dos principais lançamentos dos serviços de streaming nesta semana. Se você já está programando a maratona do final de semana e não sabe por onde começar, confira a seguir os principais filmes e séries para ver na Netflix, Prime Video, Max, Globoplay e Disney+:

RBD - La Familia (Globoplay)

A vida de artista não é fácil e o RBD sabe bem. Ao longo de 13 episódios, a série explora os altos e baixos da fama da versão fictícia do sexteto. Ou seja, esqueça Anahí, Dulce Maria, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher Uckermann. Embora todos eles sejam as estrelas de La Familia, aqui eles interpretam versões alternativas, que tentam equilibrar dramas da vida real com a agenda intensa de shows.

Estreia: 16 de julho

The Acolyte (Disney+)

Último lançamento do universo de Star Wars, The Acolyte encerra sua primeira temporada, finalmente colocando Osha e Mae, as irmãs gêmeas interpretadas por Amandla Stenberg, para encarar não só seu passado, como também a verdadeira natureza do seu poder. No total, a série, ambientada antes da Saga Skywalker, teve oito episódios (leia crítica).

Estreia: 16 de julho

O Urso / The Bear (Disney+)

Demorou, mas Carmy (Jeremy Allen White) e Sid (Ayo Edebiri) voltam a comandar a verdadeira panela de pressão que é o restaurante O Urso. Prometendo ainda mais participações especiais, a terceira temporada mostrará a dupla tentando elevar seu empreendimento ao patamar de requinte que tanto sonharam. Mas, se tratando da série do criador Christopher Storer, é claro que essa será uma jornada pautada por estresse intenso e muita ansiedade (leia crítica).

Estreia: 17 de julho

Cobra Kai (Netflix)

A despedida a Cobra Kai começa com o lançamento da Parte 1 da temporada final. Os primeiros cinco episódios acompanham Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), finalmente vivendo em harmonia e treinando seus pupilos para o torneio mundial de karatê. O caminho, é claro, será longo e nem mesmo os dois senseis têm plena dimensão dos desafios que os aguardam.

Estreia: 18 de julho

Muquiranas Brasil (Max)

Reality de sucesso, Muquiranas agora tem uma versão brasileira. A primeira temporada acompanha 14 brasileiros assumidamente mãos-de-vaca, que criam as estratégias criativas para economizar dinheiro todos os dias. Seus hábitos poderiam ser considerados saudáveis se não tivessem se tornado verdadeiras obsessões, capazes até de desgastar seus relacionamentos com amigos e familiares.

Estreia: 18 de julho Love Lies Bleeding - O Amor Sangra (Max)

Pouco mais de dois meses após o lançamento nos cinemas, Love Lies Bleeding chega ao streaming. No longa, Kristen Stewart interpreta Lou, a proprietária de uma academia que se apaixona pela fisiculturista sonhadora Jackie, personagem de Katy O’Brien. Seu relacionamento ganha contornos sangrentos quando ambas são arrastadas para dentro de uma trama violência, envolvendo a família criminosa de Lou.

Estreia: 19 de julho

Betty, A Feia: A História Continua (Prime Video)

Betty está de volta, agora com uma série no streaming. O revival da novela colombiana conta com o retorno de quase todo o elenco da produção original para acompanhar como a vida da protagonista mudou (ou não) passados 20 anos.

Indicado ao Oscar deste ano, o alemão A Sala dos Professores narra a história de uma docente que investiga a acusação de roubo feita contra um dos seus alunos. Contudo, para sua surpresa, ela descobre que sua decisão pode ter repercussões bem mais dramáticas do que previu.

Estreia: 19 de julho

Sweet Home (Netflix)

O terror sul-coreano retoma os dilemas humanos dos seus protagonistas na sua terceira e última temporada. A série é ambientada em um mundo, onde humanos convivem com monstros aterrorizantes. Quando se vêem diante de uma decisão difícil, a humanidade começa uma luta desesperada.

Estreia: 19 de julho

20 Dias em Mariupol (Netflix)

Dono da estatueta de Melhor Documentário em Longa-Metragem deste ano, 20 Dias em Mariupol retrata a invasão russa à Ucrânia a partir da perspectiva única de uma equipe de fotojornalistas. Aqui, o diretor Mstyslav Chernov mistura seu arquivo pessoal com informes jornalísticos das zonas de guerra (Leia crítica).